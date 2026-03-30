LIVE : తెలంగాణ శాసన సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - TELANGANA ASSEMBLY BUDGET SESSIONS
Published : March 30, 2026 at 10:05 AM IST
Telangana Assembly Budget Sessions : అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ఇవాళ్టితో ముగియనున్నాయి. ఈనెల 16న ప్రారంభమైన బడ్జెట్ సమావేశాలు 10 రోజుల పాటు కొనసాగాయి. మార్చి 16న గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించగా 17, 18న ఆయన ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ జరిగింది. 20 తారీఖున 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్ను డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టారు. 23, 24న బడ్జెట్పై సాధారణ చర్చ ,25, 26, 28, 29న పద్దులపై చర్చ కొనసాగింది. 29న పద్దులపై చర్చ సందర్భంగా. మంత్రి పొంగులేటి అక్రమ మైనింగ్ చేస్తున్నారంటూ బీఆఆర్ఎస్ నేతలు నిరసనకు దిగారు. సభా కార్యక్రమాలకు అడ్డొస్తున్నారంటూ బీఆర్ఎస్ నేతలను రెండు రోజులు సస్పెండ్ చేయగా ఇవాళ చివరి రోజు ద్రవ్య వినిమయ బిల్లును ప్రవేశపెడుతున్నారు. అదేవిధంగా కాగ్ నివేదిక కూడా సభలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ద్రవ్య వినిమయ బిల్లు ఆమోదంతో అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ముగియనున్నాయి. శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Telangana Assembly Budget Sessions : అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ఇవాళ్టితో ముగియనున్నాయి. ఈనెల 16న ప్రారంభమైన బడ్జెట్ సమావేశాలు 10 రోజుల పాటు కొనసాగాయి. మార్చి 16న గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించగా 17, 18న ఆయన ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ జరిగింది. 20 తారీఖున 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్ను డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టారు. 23, 24న బడ్జెట్పై సాధారణ చర్చ ,25, 26, 28, 29న పద్దులపై చర్చ కొనసాగింది. 29న పద్దులపై చర్చ సందర్భంగా. మంత్రి పొంగులేటి అక్రమ మైనింగ్ చేస్తున్నారంటూ బీఆఆర్ఎస్ నేతలు నిరసనకు దిగారు. సభా కార్యక్రమాలకు అడ్డొస్తున్నారంటూ బీఆర్ఎస్ నేతలను రెండు రోజులు సస్పెండ్ చేయగా ఇవాళ చివరి రోజు ద్రవ్య వినిమయ బిల్లును ప్రవేశపెడుతున్నారు. అదేవిధంగా కాగ్ నివేదిక కూడా సభలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ద్రవ్య వినిమయ బిల్లు ఆమోదంతో అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ముగియనున్నాయి. శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.