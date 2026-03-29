ETV Bharat / Videos

LIVE : శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TG ASSEMBLY BUDGET SESSION LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Telangana Assembly Budget Session Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 29, 2026 at 10:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Assembly Budget Session Live : ఇవాళ కూడా శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఉదయం పదిగంటలకు సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా పలు పద్దులను సభలో ప్రవేశపెట్టారు. విద్యుత్​ సంస్థల వార్షిక నివేదికను ఉపముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీకి సమర్పిస్తున్నారు. ఖానాపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే గోవింద్ నాయక్ మృతిపై సంతాపం తెలిపారు. వ్యాట్​ సవరణ బిల్లును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో ప్రవేశట్టారు. హెట్​ స్పీచ్​ అండ్ హేట్ క్రైమ్​ నిరోధక బిల్లును కూడా ప్రవేశపెడుతున్నారు. బడ్జెట్​లో విద్యాశాఖకు కేటాయింపుల పద్దులపై చర్చ జరగుతోంది. వైద్య, ఆర్​అండ్​బీ, ఇరిగేషన్​ పద్దులపై ఇవాళ అసెంబ్లీలో ఓటింగ్​ను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రతిపక్ష సభ్యులు విమర్శిస్తున్నారు. పలు పద్దులపై మంత్రులు సమాధానం ఇస్తున్నారు. వ్యాట్​ సవరణ బిల్లును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెడుతున్నారు. శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. 2025-26 సప్లిమెంటరీ బడ్జెట్‌పై రూ.62,610 కోట్ల అదనపు వ్యయానికి మోషన్ పెట్టి ఓటింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వాారా వీక్షిద్దాం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

TG ASSEMBLY BUDGET SESSION LIVE
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు లైవ్
TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS
TG ASSEMBLY BUDGET SESSION LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.