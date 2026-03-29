LIVE : శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TG ASSEMBLY BUDGET SESSION LIVE
Published : March 29, 2026 at 10:05 AM IST
Telangana Assembly Budget Session Live : ఇవాళ కూడా శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఉదయం పదిగంటలకు సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా పలు పద్దులను సభలో ప్రవేశపెట్టారు. విద్యుత్ సంస్థల వార్షిక నివేదికను ఉపముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీకి సమర్పిస్తున్నారు. ఖానాపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే గోవింద్ నాయక్ మృతిపై సంతాపం తెలిపారు. వ్యాట్ సవరణ బిల్లును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో ప్రవేశట్టారు. హెట్ స్పీచ్ అండ్ హేట్ క్రైమ్ నిరోధక బిల్లును కూడా ప్రవేశపెడుతున్నారు. బడ్జెట్లో విద్యాశాఖకు కేటాయింపుల పద్దులపై చర్చ జరగుతోంది. వైద్య, ఆర్అండ్బీ, ఇరిగేషన్ పద్దులపై ఇవాళ అసెంబ్లీలో ఓటింగ్ను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రతిపక్ష సభ్యులు విమర్శిస్తున్నారు. పలు పద్దులపై మంత్రులు సమాధానం ఇస్తున్నారు. వ్యాట్ సవరణ బిల్లును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెడుతున్నారు. శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. 2025-26 సప్లిమెంటరీ బడ్జెట్పై రూ.62,610 కోట్ల అదనపు వ్యయానికి మోషన్ పెట్టి ఓటింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వాారా వీక్షిద్దాం.
