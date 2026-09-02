ETV Bharat / Videos

'ప్రత్యేక టెట్‌ నుంచి మినహాయించాలి' - విద్యాభవన్ ఎదుట ఉపాధ్యాయుల ఆందోళన

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
విద్యాభవన్ ఎదుట ఉపాధ్యాయుల ఆందోళన (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 4:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Teachers Protest in Mangalagiri Vidya Bhavan : ప్రత్యేక టెట్ నుంచి తమకు మినహాయింపు ఇవ్వాలని కోరుతూ ఏపీటీఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఉపాధ్యాయులు మంగళగిరిలోని విద్యాభవన్ వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ సంఖ్యలో తరలి వచ్చిన ఉపాధ్యాయులను పోలీసులు ఎక్కడికక్కడే అడ్డుకున్నారు. టీచర్ల ఆందోళనకు అనుమతి లేదని తెలిపారు. విద్యాభవన్‌లోకి వెళ్లేందుకు వారు యత్నించగా పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

తమను ఈ వయస్సులో టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (టెట్) రాయమనడం దారుణమని ఉపాధ్యాయులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. లక్షలాది మంది టీచర్లు డీఎస్సీ ద్వారా ఉద్యోగం పొందిన వారు కూడా ఇందులో అర్హత సాధిస్తేనే ఉద్యోగాలు ఉంటాయని ప్రభుత్వాలు చెబుతున్నాయన్నారు. అయితే ఇన్​ సర్వీస్​ టీచర్లకు టెట్ మినహాయించాలని తాము పోరాటం చేస్తున్నామని చెప్పారు. తమిళనాడు తరహాలో తమకు టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ నుంచి మినహాయింపు వచ్చేలా అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన స్పెషల్ టెట్​ నోటిఫికేషన్​లో పాస్ మార్కులు 40 శాతానికి తగ్గించాలని, ఆఫ్‌లైన్‌లో పరీక్ష పెట్టాలని, గణితం, సైన్స్ బోధించే వారికి వారి సబ్జెక్టులోనే పరీక్ష నిర్వహించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. 

Teachers Protest in Mangalagiri Vidya Bhavan : ప్రత్యేక టెట్ నుంచి తమకు మినహాయింపు ఇవ్వాలని కోరుతూ ఏపీటీఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఉపాధ్యాయులు మంగళగిరిలోని విద్యాభవన్ వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ సంఖ్యలో తరలి వచ్చిన ఉపాధ్యాయులను పోలీసులు ఎక్కడికక్కడే అడ్డుకున్నారు. టీచర్ల ఆందోళనకు అనుమతి లేదని తెలిపారు. విద్యాభవన్‌లోకి వెళ్లేందుకు వారు యత్నించగా పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

తమను ఈ వయస్సులో టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (టెట్) రాయమనడం దారుణమని ఉపాధ్యాయులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. లక్షలాది మంది టీచర్లు డీఎస్సీ ద్వారా ఉద్యోగం పొందిన వారు కూడా ఇందులో అర్హత సాధిస్తేనే ఉద్యోగాలు ఉంటాయని ప్రభుత్వాలు చెబుతున్నాయన్నారు. అయితే ఇన్​ సర్వీస్​ టీచర్లకు టెట్ మినహాయించాలని తాము పోరాటం చేస్తున్నామని చెప్పారు. తమిళనాడు తరహాలో తమకు టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ నుంచి మినహాయింపు వచ్చేలా అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన స్పెషల్ టెట్​ నోటిఫికేషన్​లో పాస్ మార్కులు 40 శాతానికి తగ్గించాలని, ఆఫ్‌లైన్‌లో పరీక్ష పెట్టాలని, గణితం, సైన్స్ బోధించే వారికి వారి సబ్జెక్టులోనే పరీక్ష నిర్వహించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

AP SPECIAL TET 2026 ISSUE
TEACHERS ON AP SPECIAL TET 2026
INSERVICE TEACHERS AP SPECIAL TET
AP TEACHERS PROTEST IN MANGALAGIRI
TEACHERS PROTEST IN MANGALAGIRI

ఇలాంటి కథనాలు

ROAD CONSTRUCTED IN BANDIKAYALAMOTU

దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెర - ఆ గ్రామానికి రోడ్డు సౌకర్యం

September 2, 2026 at 5:29 PM IST
పోలవరం ఎడమ కాలువలో గోదావరికి జలహారతి ఇచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు

ఉత్తరాంధ్రలో గోదారమ్మ పరవళ్లు - జలహారతితో స్వాగతం పలికిన సీఎం చంద్రబాబు

September 2, 2026 at 4:37 PM IST
POLAVARAM LEFT MAIN CANAL

నెరవేరిన స్వప్నం - ఉత్తరాంధ్రను తాకిన గోదావరి జలాలు

September 2, 2026 at 1:43 PM IST
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఇస్రో ఛైర్మన్ నారాయణన్

4న జీఎస్ఎల్​వీ ఎఫ్-17 రాకెట్​ ప్రయోగం - తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఇస్రో ఛైర్మన్ నారాయణన్

September 2, 2026 at 1:41 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.