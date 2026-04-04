అగరబత్తీల వ్యాపారం చేస్తూ తల్లీ కుటుంబ పోషణ - కానిస్టేబుల్ జాబ్ సాధించిన మెహబూబ్ బాషా - MEHBOOB BASHA INSPIRING JOURNEY
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 1:46 PM IST
Teacher to Constable Mehboob Basha Inspiring Journey on Yuva : తండ్రి మరణంతో కుటుంబ పోషణ భారం మెుత్తం తల్లిపై పడింది. తల్లి పడుతున్న బాధలను దగ్గరుండి చూసి ఆమెకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు ఆ యువకుడు. చదువు, ఉద్యోగం ద్వారానే ఆర్థిక కష్టాలు తీరి మంచి గుర్తింపు వస్తుందని భావించాడు. చిన్నచిన్న పనులు చేస్తూనే బీటెక్ పూర్తి చేశాడు. స్నేహితుల సలహాలతో ఎంటెక్ పూర్తి చేసి, ఓ కళాశాలలో అధ్యాపకుడిగా చేరాడు. ఒకవైపు విధులు నిర్వహిస్తూనే మరోవైపు పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యాడు. ఇటీవల ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఫలితాల్లో కొలువు సాధించాడు.
"2019 నుంచి కానిస్టేబుల్, ఎస్సై ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్నాను. ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడు నాన్న చనిపోయారు. దాంతో కుటుంబ బాధ్యతలను చూసేందుకు అమ్మ అగరబత్తీల వ్యాపారం చేస్తుండేది. ఓ వైపు టీచర్గా పనిచేస్తూనే పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్దమయ్యాను. ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగం సాధించడమే నా లక్ష్యం." - మెహబూబ్ బాషా
Teacher to Constable Mehboob Basha Inspiring Journey on Yuva : తండ్రి మరణంతో కుటుంబ పోషణ భారం మెుత్తం తల్లిపై పడింది. తల్లి పడుతున్న బాధలను దగ్గరుండి చూసి ఆమెకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు ఆ యువకుడు. చదువు, ఉద్యోగం ద్వారానే ఆర్థిక కష్టాలు తీరి మంచి గుర్తింపు వస్తుందని భావించాడు. చిన్నచిన్న పనులు చేస్తూనే బీటెక్ పూర్తి చేశాడు. స్నేహితుల సలహాలతో ఎంటెక్ పూర్తి చేసి, ఓ కళాశాలలో అధ్యాపకుడిగా చేరాడు. ఒకవైపు విధులు నిర్వహిస్తూనే మరోవైపు పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యాడు. ఇటీవల ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఫలితాల్లో కొలువు సాధించాడు.
"2019 నుంచి కానిస్టేబుల్, ఎస్సై ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్నాను. ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడు నాన్న చనిపోయారు. దాంతో కుటుంబ బాధ్యతలను చూసేందుకు అమ్మ అగరబత్తీల వ్యాపారం చేస్తుండేది. ఓ వైపు టీచర్గా పనిచేస్తూనే పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్దమయ్యాను. ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగం సాధించడమే నా లక్ష్యం." - మెహబూబ్ బాషా