'గ్రూప్-1 సాధించడమే లక్ష్యం' - గ్రూప్-2 ర్యాంకర్ సాయిప్రియ - TEACHER TO ASO INSPIRING STORY
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 4:38 PM IST|
Updated : March 6, 2026 at 5:15 PM IST
Teacher to ASO Inspiring Success Story of Group-2 Topper Sai Priya: ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ఉద్యోగం సాధించాలంటే అంత సులభం కాదు. అందులోనూ సర్కార్ కొలువు కొట్టాలంటే అహర్నిశలు కష్టపడాలి. ఎంతో పట్టుదలతో గ్రూప్-4, మెగా డీఎస్సీలో విజయం సాధించింది కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంకు చెందిన సాయిప్రియ. అంతటితో ఆగకుండా ప్రిపరేషన్ని మరింత పట్టుదలతో కొనసాగించింది. పాఠశాలలో పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పుతూనే మరోవైపు పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమైంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన గ్రూప్-2 ఫలితాల్లో అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్గా ఎంపికైంది. మరి ఈ యువ విజేత భవిష్యత్ లక్ష్యాలేంటో చెబుతుంది సాయిప్రియ. ఇంట్లో వాళ్ల సహకారంతోనే తాను ఈ స్థాయికి చేరగలిగానంటుంది. సాధించాలనే తపనకు క్రమశిక్షణ నిబద్ధత తోడైతే లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం సులభమవుతుందిని చెబుతుంది. భవిష్యత్తులో గ్రూప్- 1 అధికారి కావాలనుకుంటున్నట్లు సాయిప్రియ తెలుపుతుంది. ఇప్పుడు ఈ విజయం తమ తండ్రి కల అని చెబుతూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తుంది.
