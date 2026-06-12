ETV Bharat / Videos

ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న నారా లోకేశ్​ - వీరాంజనేయులుకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం - THOTA VEERANJANEYULU GOT GOVT JOB

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న నారా లోకేశ్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 2:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Thota Veeranjaneyulu Got Government Job : 'జై బాబు' అంటూ ప్రాణాలు విడిచిన తోట చంద్రయ్య  కుటుంబానికి ఇచ్చిన మాటను నిజం చేసి చూపించారు మంత్రి నారా లోకేశ్​. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కేవలం 'జై జగన్' అనలేదన్న ఒకే ఒక్క కారణంతో గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన తోట చంద్రయ్యను వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు గొంతుకోసి దారుణంగా హత్య చేశాయి. ప్రాణం పోయే ఆఖరి క్షణంలోనూ చంద్రయ్య 'జై చంద్రబాబు' అంటూనే కన్నుమూశారు. ఆ సమయంలో ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని, చంద్రయ్య కుమారుడు వీరాంజనేయులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని నారా లోకేశ్​ హామీ ఇచ్చారు. వీరాంజనేయులకు ఉద్యోగం రాకుండా గతంలో వైఎస్సార్సీపీ మండలి వేదికగా అడ్డుపడింది. ఎన్నో సాంకేతిక ఇబ్బందులు సృష్టించింది. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత  లోకేశ్​ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని అన్ని అడ్డంకులను తొలగించారు. చివరకు జీజీహెచ్‌లో జూనియర్ అసిస్టెంట్‌గా తోట వీరాంజనేయులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పత్రాన్ని అందుకున్నారు. ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న నారా లోకేశ్​కు, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు వీరాంజనేయులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 

Thota Veeranjaneyulu Got Government Job : 'జై బాబు' అంటూ ప్రాణాలు విడిచిన తోట చంద్రయ్య  కుటుంబానికి ఇచ్చిన మాటను నిజం చేసి చూపించారు మంత్రి నారా లోకేశ్​. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కేవలం 'జై జగన్' అనలేదన్న ఒకే ఒక్క కారణంతో గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన తోట చంద్రయ్యను వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు గొంతుకోసి దారుణంగా హత్య చేశాయి. ప్రాణం పోయే ఆఖరి క్షణంలోనూ చంద్రయ్య 'జై చంద్రబాబు' అంటూనే కన్నుమూశారు. ఆ సమయంలో ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని, చంద్రయ్య కుమారుడు వీరాంజనేయులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని నారా లోకేశ్​ హామీ ఇచ్చారు. వీరాంజనేయులకు ఉద్యోగం రాకుండా గతంలో వైఎస్సార్సీపీ మండలి వేదికగా అడ్డుపడింది. ఎన్నో సాంకేతిక ఇబ్బందులు సృష్టించింది. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత  లోకేశ్​ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని అన్ని అడ్డంకులను తొలగించారు. చివరకు జీజీహెచ్‌లో జూనియర్ అసిస్టెంట్‌గా తోట వీరాంజనేయులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పత్రాన్ని అందుకున్నారు. ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న నారా లోకేశ్​కు, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు వీరాంజనేయులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

వీరాంజనేయులుకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం
LOKESH GAVE JOB TO CHADRAYYA SON
YSRCP MURDERED THOTA CHANDRAYYA
VEERANJANEYULU JOB IN GGH
THOTA VEERANJANEYULU GOT GOVT JOB

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

SVU Students Win Gold

'ప్యాకేజీలు కాదు ప్యాషన్​ ముఖ్యం' - ఇష్టమైన సబ్జెక్టుల్లో 'ఎస్వీయూ' విద్యార్థుల స్వర్ణ పతకాలు

June 11, 2026 at 7:19 PM IST
Visakha Steel Plant Tragedy Turned Into Political Stage By YSRCP Leaders

'డబ్బులిస్తామని తీసుకొచ్చి ఎండలో ఇబ్బంది పెట్టారు' - వైఎస్సార్సీపీపై మహిళల ఆగ్రహం

June 11, 2026 at 1:59 PM IST
CRDA Commissioner in Velagapudi

రాజధాని గ్రామాలకు పైపులైన్ల ద్వారా గ్యాస్ - గుత్తేదారులపై సీఆర్డీఏ కమిషనర్ సీరియస్

June 10, 2026 at 4:33 PM IST
IIHT is Modernizing India's Traditional Handloom Industry

IIHTలో మూడేళ్ల డిప్లొమా కోర్సు - హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీలో మెళకువలపై విద్యార్థులకు తర్ఫీదు

June 10, 2026 at 1:54 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.