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జడ్పీ ఛైర్మన్‌ కారుపైకి ఎక్కిన టీడీపీ కార్యకర్త - ఆపకుండా 3 కిలోమీటర్లు దూసుకెళ్లిన డ్రైవర్​

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జడ్పీ ఛైర్మన్‌ను అడ్డుకోబోయి కారుపైకి ఎక్కిన టీడీపీ కార్యకర్త (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 1:48 PM IST

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TDP Party Member On YSRCP ZP Chairmans Car Bonnet :  చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం-పలమనేరు జాతీయ రహదారిపై తెలుగుదేశం (TDP), వైఎస్సార్సీపీ (YSRCP) కార్యకర్తల మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. కుప్పంలో జరిగిన పార్టీ సమావేశం ముగించుకుని వి.కోటకు తిరుగుపయనమైన వైఎస్సార్సీపీ నేత, చిత్తూరు జడ్పీ చైర్మన్ శ్రీనివాసులు కారును రామకుప్పం మండలానికి చెందిన టీడీపీ కార్యకర్తలు శాంతిపురం మండలం నాయనపల్లి రాజుపేట రోడ్డు వద్ద అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో సాకలకుప్పానికి చెందిన సురేశ్​ అనే టీడీపీ కార్యకర్త కారు పైకి ఎక్కగా, డ్రైవర్ వాహనాన్ని ఆపకుండా అలాగే వేగంగా ముందుకు పోనిచ్చాడు. దీంతో సదరు కార్యకర్త కారు బానెట్‌పైనే  దాదాపు మూడు కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. చివరకు వాహనం వేగం తగ్గడంతో అతను సురక్షితంగా కిందకు దిగిపోయాడు. ఈ వివాదాస్పద ఘటనపై ఇరు పార్టీల నాయకులు పరస్పరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

TDP Party Member On YSRCP ZP Chairmans Car Bonnet :  చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం-పలమనేరు జాతీయ రహదారిపై తెలుగుదేశం (TDP), వైఎస్సార్సీపీ (YSRCP) కార్యకర్తల మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. కుప్పంలో జరిగిన పార్టీ సమావేశం ముగించుకుని వి.కోటకు తిరుగుపయనమైన వైఎస్సార్సీపీ నేత, చిత్తూరు జడ్పీ చైర్మన్ శ్రీనివాసులు కారును రామకుప్పం మండలానికి చెందిన టీడీపీ కార్యకర్తలు శాంతిపురం మండలం నాయనపల్లి రాజుపేట రోడ్డు వద్ద అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో సాకలకుప్పానికి చెందిన సురేశ్​ అనే టీడీపీ కార్యకర్త కారు పైకి ఎక్కగా, డ్రైవర్ వాహనాన్ని ఆపకుండా అలాగే వేగంగా ముందుకు పోనిచ్చాడు. దీంతో సదరు కార్యకర్త కారు బానెట్‌పైనే  దాదాపు మూడు కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. చివరకు వాహనం వేగం తగ్గడంతో అతను సురక్షితంగా కిందకు దిగిపోయాడు. ఈ వివాదాస్పద ఘటనపై ఇరు పార్టీల నాయకులు పరస్పరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

ZP CHAIRMANS CAR BONNET
TDP PARTY MEMBER ATTACK ON YSRCP
కారుపైకి ఎక్కిన టీడీపీ కార్యకర్త
TDP PARTY MEMBER CAR VIDEO
CHITTOOR YSRCP ZP CHAIRMAN

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