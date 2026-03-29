Live: తెలుగుదేశం పార్టీ 44వ ఆవిర్భావ వేడుకలు - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ - TDP FORMATION DAY PROGRAM LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 11:06 AM IST|
Updated : March 29, 2026 at 11:21 AM IST
TDP Party 44th Formation Day Program Live : మంగళగిరిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ 44వ ఆవిర్భావ వేడుకలను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేశ్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ జెండా ఎగురవేశారు. ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి చంద్రబాబు, నారా లోకేశ్ నివాళి అర్పించారు. ఆవిర్భావ దినోత్సవం అంటే మన ఇంటి పండుగ అని ఈ పండుగ సందర్భంగా ప్రతి కార్యకర్తకు పేరుపేరునా సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. యుగపురుషుడు ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీ తరతరాల తెలుగు వారి ఆకాంక్షలకు ప్రతిరూపమని చంద్రబాబు తెలిపారు. పేదవారికి కూడు, గూడు, గుడ్డ ఇవ్వాలనే ఆయన సిద్దాంతాన్ని సదా పాటిస్తున్నామన్నారు. తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం, అభ్యున్నతి కోసం పుట్టింది తెలుగుదేశం పార్టీ అని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. ప్రస్తుతం టీడీపీ ఆవిర్భావ వేడుకలను ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
