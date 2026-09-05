ETV Bharat / Videos

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు ప్రముఖులు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పలువురు ప్రముఖులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 1:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TDP MLAs Visits Tirumala Devasthanam : తిరుమల వెంకన్నను పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో ఎమ్మెల్యేలు గోరంట్ల బుచ్చయ్యచౌదరి, గంటా శ్రీనివాసరావు, మాజీమంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వర రావు, భారత్ బయోటెక్ ఛైర్మన్ కృష్ణ ఎల్ల దంపతులు, నిర్మాత డీవీవీ దానయ్య వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆలయంలోకి వెళ్లిన ప్రముఖులు వెంకన్నను దర్శించుకొని, మెుక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ : తిరుమలలో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి టోకెన్లు లేని భక్తులకు 20 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోయాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. శుక్రవారం నాడు శ్రీవారిని 68,374 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, 35,241 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. స్వామి వారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.03 కోట్లు సమకూరింది.

TDP MLAs Visits Tirumala Devasthanam : తిరుమల వెంకన్నను పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో ఎమ్మెల్యేలు గోరంట్ల బుచ్చయ్యచౌదరి, గంటా శ్రీనివాసరావు, మాజీమంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వర రావు, భారత్ బయోటెక్ ఛైర్మన్ కృష్ణ ఎల్ల దంపతులు, నిర్మాత డీవీవీ దానయ్య వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆలయంలోకి వెళ్లిన ప్రముఖులు వెంకన్నను దర్శించుకొని, మెుక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ : తిరుమలలో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి టోకెన్లు లేని భక్తులకు 20 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోయాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. శుక్రవారం నాడు శ్రీవారిని 68,374 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, 35,241 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. స్వామి వారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.03 కోట్లు సమకూరింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

PRODUCER DVV DANAYYA VISIT TIRUMALA
TDP MLAS VISITS TIRUMALA
శ్రీవారి సేవలో పలువురు ప్రముఖులు
BHARAT BIOTECH FOUNDERS VISITS TTD
TDP MLAS VISITS TIRUMALA

ఇలాంటి కథనాలు

కొల్లం జిల్లాలోని అమృతపురి ఆశ్రమాన్ని సందర్శించిన మంత్రి లోకేశ్‌

కేరళంలో అమృతపురి ఆశ్రమాన్ని సందర్శించిన మంత్రి లోకేశ్‌ - ఘనస్వాగతం పలికిన నిర్వాహకులు

September 4, 2026 at 8:19 PM IST
Sata Sahasra Kalashabhishekam

బాల త్రిపుర సుందరి దేవి ఆలయంలో శత సహస్ర కలశాభిషేకం

September 4, 2026 at 6:21 PM IST
Varalakshmi Vratam Celebrations in AP

శ్రావణమాసం ఆఖరి శుక్రవారం - పలు ఆలయాల్లో సామూహిక వరలక్ష్మీ వ్రతాలు

September 4, 2026 at 2:32 PM IST
Deputy Cm Gifts Sarees To Women In Pithapuram

ఉపముఖ్యమంత్రి పసుపు, కుంకుమ కానుక - పది వేల మంది మహిళలకు చీరల పంపిణీ

September 4, 2026 at 1:52 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.