LIVE : టీడీపీ మహానాడు - మంగళగిరిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి ప్రత్యక్షప్రసారం - TDP MAHANADU 2026 LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 9:10 AM IST
TDP Mahanadu 2026 Live : నేడు రాష్ట్రంలో టీడీపీ పసుపు పండగ మొదలైంది. పొదుపు చర్యలతో ఈసారి హైబ్రిడ్ విధానంలో మహానాడు నిర్వహిస్తున్నా పార్టీ కేడర్లో ఉత్సాహాన్ని కొనసాగించేలా రెండ్రోజుల షెడ్యూల్ రూపొందించారు. పార్టీకి శ్రీరామరక్షగా నిలిచే మహిళలకు, రేపటి తరాన్ని నడిపించే యువతకు అగ్రతాంబూలం ఇచ్చారు. పసుపు జెండా,పేదవానికి అండ ప్రగతికి అంజెండా అని చాటి చెబుతూ 1875 క్లస్టర్ల నుంచి లక్షలాది మంది మహా వేడుకలో పాల్గొన్నారు. 20 రాజకీయ తీర్మానాలను ప్రవేశపెట్టి రాబోయే రోజుల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలను నేతలు శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. మహానాడులో మొత్తం 20 తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందినవి 10, తెలంగాణ తీర్మానాలు నాలుగు, ఉమ్మడి తీర్మానాలు నాలుగు, అండమాన్ తీర్మానం ఒకటి, చివరిగా ముఖ్యమైన రాజకీయ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. తీర్మానాలపై మొత్తం 65 మంది ప్రసంగించారు. వక్తలంతా పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచే ప్రసంగించారు. ఒక్కొక్కరు సూటిగా, స్పష్టంగా 3 నుంచి 5 నిమిషాల్లో ప్రసంగం ముగించారు. పయ్యావుల కేశవ్, కింజరాపు రామ్మోహన్నాయుడు, గళ్లా మాధవి, తిరునగరి జ్యోత్స్న వ్యాఖ్యాతలుగా వ్యవహరించారు.
