LIVE : రెండోరోజు టీడీపీ 'మహానాడు' - ప్రత్యక్షప్రసారం - TDP MAHANADU 2026 DAY2 LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 9:28 AM IST
TDP Mahanadu 2nd Day Live : మహానాడు చరిత్రలో తెలుగుదేశం పార్టీ సరికొత్త అధ్యాయం లిఖించింది. ఖర్చు తగ్గించే పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా టీడీపీ అధిష్ఠానం తొలిసారి ప్రవేశపెట్టిన హైబ్రిడ్ వర్చువల్ విధానం మొదటిరోజు అద్భుతంగా సాగింది. దేశంలోనే ఇంత భారీస్థాయిలో వర్చువల్ సదస్సు జరుపుకున్న తొలి ప్రాంతీయ పార్టీగా టీడీపీ రికార్డు సృష్టించింది. యాప్ ద్వారా డిజిటల్ అటెండెన్స్ నమోదు చేయగా హాజరు శాతంలో నూజివీడు నియోజకవర్గం 10 క్లస్టర్లలో 9,991 మందితో నూరు శాతం హాజరుతో రాష్ట్రంలోనే మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు, గోపాలపురం, కందుకూరు, ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గాలు నిలవగా అధినేత చంద్రబాబు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కుప్పం నియోజకవర్గం 7,310 మందితో నూరు శాతం హాజరుతో టాప్-10లో నిలిచి ప్రత్యేకతను చాటుకుంది. నేడు రెండో రోజు మహానాడు సమావేశాలకు భారీగా జనం తరలివచ్చారు. అదేవిధంగా నేడు ఎన్టీఆర్ జయంతి కావడంతో సమావేశాలకు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా తొలిసారి వర్చువల్ విధానంలో మహానాడును నిర్వహిస్తున్నారు.
