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పాఠశాలలో మట్టి గణపతి ప్రతిమల తయారీ పోటీలు - ఆకట్టుకున్న విద్యార్థుల నృత్యాలు

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తణుకు మాంటిస్సోరి పాఠశాలలో వినాయక చవితి వేడుకలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 8:51 PM IST

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Vinayaka Chavithi Montessori School West Godavari District : పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు మాంటిస్సోరి పాఠశాలలో వినాయక చవితి సందర్భంగా మట్టి వినాయక ప్రతిమల తయారీ పోటీ నిర్వహించారు. పోటీతో పాటు వేడుకలను ఘనంగా జరిపారు. విద్యార్థులు సాంప్రదాయ వేషధారణలో వినాయకుని స్తుతిస్తూ చేసిన నృత్యాలు, పాడిన పాటలు ఆకట్టుకున్నాయి. విద్యార్థులు తమదైన ప్రతిభతో మట్టితో ఆదిదేవుని ప్రతిమలను తయారు చేశారు. విజేతలకు టీచర్లు బహుమతి ప్రదానం చేశారు. ప్రకృతి పరిరక్షణకు మట్టి వినాయక ప్రతిమలను వినియోగించాలన్న అవగాహన కలిగించడం కోసం తాము ఈ పోటీలు నిర్వహించామని పాఠశాల డైరెక్టర్ జ్ఞానమంజరి తెలిపారు. "హైందవ సంస్కృతిలో పండగలన్నీ కూడా ప్రకృతిని ఆరాధించండలోనే ఉంటాయి. ప్రకృతిని పాడు చేసేలా మన పండగలు ఉండవు అని పిల్లల్లో చైతన్యం కలిగించడానికే మట్టి వినాయకుల తయారీ పోటీ పెట్టాం. ఈ కార్యక్రమంలో పిల్లలు, వారి తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు" అని జ్ఞానమంజరి అన్నారు.

మట్టి వినాయకుని పూజించడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. పర్యావరణ పరంగా చూస్తే మట్టి గణపతి నీటిలో త్వరగా కరిగిపోతుంది, ఎలాంటి రసాయనాలు ఉండవు. నదులు, చెరువులు కాలుష్యం కాకుండా రక్షిస్తుంది. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ విగ్రహాలలా నెలల తరబడి కరగకుండా ఉండి జలజీవులకు హాని చేయదని ప్రకృతి ప్రేమికులు తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Vinayaka Chavithi Montessori School West Godavari District : పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు మాంటిస్సోరి పాఠశాలలో వినాయక చవితి సందర్భంగా మట్టి వినాయక ప్రతిమల తయారీ పోటీ నిర్వహించారు. పోటీతో పాటు వేడుకలను ఘనంగా జరిపారు. విద్యార్థులు సాంప్రదాయ వేషధారణలో వినాయకుని స్తుతిస్తూ చేసిన నృత్యాలు, పాడిన పాటలు ఆకట్టుకున్నాయి. విద్యార్థులు తమదైన ప్రతిభతో మట్టితో ఆదిదేవుని ప్రతిమలను తయారు చేశారు. విజేతలకు టీచర్లు బహుమతి ప్రదానం చేశారు. ప్రకృతి పరిరక్షణకు మట్టి వినాయక ప్రతిమలను వినియోగించాలన్న అవగాహన కలిగించడం కోసం తాము ఈ పోటీలు నిర్వహించామని పాఠశాల డైరెక్టర్ జ్ఞానమంజరి తెలిపారు. "హైందవ సంస్కృతిలో పండగలన్నీ కూడా ప్రకృతిని ఆరాధించండలోనే ఉంటాయి. ప్రకృతిని పాడు చేసేలా మన పండగలు ఉండవు అని పిల్లల్లో చైతన్యం కలిగించడానికే మట్టి వినాయకుల తయారీ పోటీ పెట్టాం. ఈ కార్యక్రమంలో పిల్లలు, వారి తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు" అని జ్ఞానమంజరి అన్నారు.

మట్టి వినాయకుని పూజించడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. పర్యావరణ పరంగా చూస్తే మట్టి గణపతి నీటిలో త్వరగా కరిగిపోతుంది, ఎలాంటి రసాయనాలు ఉండవు. నదులు, చెరువులు కాలుష్యం కాకుండా రక్షిస్తుంది. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ విగ్రహాలలా నెలల తరబడి కరగకుండా ఉండి జలజీవులకు హాని చేయదని ప్రకృతి ప్రేమికులు తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

ECO FRIENDLY GANESHA
CLAY GANESHA COMPETITION
MONTESSORI SCHOOL
VINAYAKA CHAVITHI
TANUKU MONTESSORI SCHOOL

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