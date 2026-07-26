LIVE : తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో 'తెలుగు వెలుగు' - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TANA WORLD LITERARY FORUM
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Published : July 26, 2026 at 7:35 PM IST
TANA World Literary Forum LIVE : తానా (ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం) సాహిత్య విభాగం 'తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక' ఆధ్వర్యంలో ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం నిర్వహించే సాహిత్య సమావేశాల పరంపరలో నేడు 94వ అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం జరుగుతోంది. తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక నిర్వాహకులు అతిథులను సాదరంగా ఆహ్వానించి సదస్సును ప్రారంభించారు. అక్షర సేద్యంతో తెలుగునాట చెరగని ముద్రవేసిన సాహితీ రుషులను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని తెలుగు భాషను సుసంపన్నం చేసుకోవాలని సాహితీ వేత్తలు పిలుపునిచ్చారు. ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం - తానా ఆధ్యర్యంలో 'నెల నెలా తెలుగు వెలుగు' పేరిట ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే "ప్రపంచంలోనే వైద్య శాస్త్రానికి ఆద్యుడు - మహర్షి సుశృత" అనే అంశంపై చర్చిస్తున్నారు. తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో 'తెలుగు వెలుగు' - ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
TANA World Literary Forum LIVE : తానా (ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం) సాహిత్య విభాగం 'తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక' ఆధ్వర్యంలో ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం నిర్వహించే సాహిత్య సమావేశాల పరంపరలో నేడు 94వ అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం జరుగుతోంది. తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక నిర్వాహకులు అతిథులను సాదరంగా ఆహ్వానించి సదస్సును ప్రారంభించారు. అక్షర సేద్యంతో తెలుగునాట చెరగని ముద్రవేసిన సాహితీ రుషులను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని తెలుగు భాషను సుసంపన్నం చేసుకోవాలని సాహితీ వేత్తలు పిలుపునిచ్చారు. ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం - తానా ఆధ్యర్యంలో 'నెల నెలా తెలుగు వెలుగు' పేరిట ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే "ప్రపంచంలోనే వైద్య శాస్త్రానికి ఆద్యుడు - మహర్షి సుశృత" అనే అంశంపై చర్చిస్తున్నారు. తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో 'తెలుగు వెలుగు' - ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.