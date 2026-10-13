LIVE: దుర్గమ్మ సేవలో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 4:26 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 4:56 PM IST
Tamilnadu CM Vijay Visits Durga Temple : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. ప్రత్యేక విమానంలో చెన్నై నుంచి విజయవాడ విమానాశ్రయం చేరుకున్నారు. విమానాశ్రయంలో ఆయనకు పురపాలకశాఖ మంత్రి పి. నారాయణ, ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అభిమానులు కూడా సీఎం విజయ్ ఘన స్వాగతం పలికారు. విజయ్ కారు దిగి అభిమానుల కోసం నమస్కరించారు. అభిమానులు సీఎం విజయ్ కాన్వాయ్ వెనుక పరుగులు తీశారు. అనంతరం ఆయన ఇంద్రకీలాద్రికి బయలుదేరారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
దుర్గమ్మ దర్శనం ముగిసిన వెంటనే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నివాసానికి చేరుకుని ఆయనతో సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీలో గోదావరి-కావేరీ అనుసంధానం, కృష్ణా జలాల విడుదలతో పాటు పలు ద్వైపాక్షిక అంశాలపై ఇరు రాష్ట్రాల మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులతో కలిసి చర్చలు జరిపారు. అనంతరం రాత్రి వేళ విజయవాడ ఉత్సవ్లో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ పాల్గొన్నారు.
Tamilnadu CM Vijay Visits Durga Temple : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. ప్రత్యేక విమానంలో చెన్నై నుంచి విజయవాడ విమానాశ్రయం చేరుకున్నారు. విమానాశ్రయంలో ఆయనకు పురపాలకశాఖ మంత్రి పి. నారాయణ, ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అభిమానులు కూడా సీఎం విజయ్ ఘన స్వాగతం పలికారు. విజయ్ కారు దిగి అభిమానుల కోసం నమస్కరించారు. అభిమానులు సీఎం విజయ్ కాన్వాయ్ వెనుక పరుగులు తీశారు. అనంతరం ఆయన ఇంద్రకీలాద్రికి బయలుదేరారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
దుర్గమ్మ దర్శనం ముగిసిన వెంటనే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నివాసానికి చేరుకుని ఆయనతో సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీలో గోదావరి-కావేరీ అనుసంధానం, కృష్ణా జలాల విడుదలతో పాటు పలు ద్వైపాక్షిక అంశాలపై ఇరు రాష్ట్రాల మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులతో కలిసి చర్చలు జరిపారు. అనంతరం రాత్రి వేళ విజయవాడ ఉత్సవ్లో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ పాల్గొన్నారు.