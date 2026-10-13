LIVE: విజయవాడ ఉత్సవ్ - పాల్గొన్న చంద్రబాబు, తమిళనాడు సీఎం విజయ్ - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:44 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 8:06 PM IST
Tamil Nadu Cm Vijay Participated In Vijayawada Utsav Live : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ విజయవాడలో పర్యటిస్తున్నారు. చెన్నై నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో గన్నవరం విమానాశ్రయానికి వచ్చారు. ఆయనను చూసేందుకు అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున విమానాశ్రయానికి తరలివచ్చారు. వారికి విజయ్ అభివాదం చేశారు. అనంతరం ఆయన కాన్వాయ్ వెంట అభిమానులు పరుగులు తీశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్గా మారాయి. విజయవాడ పర్యటనలో భాగంగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. ఆలయ ధ్వజస్తంభానికి మొక్కిన అనంతరం, అంతరాలయంలో జరిగిన ప్రత్యేక పూజల్లో విజయ్ పాల్గొన్నారు. వేదపండితులు ఆయనకు ఆశీర్వచనం అందించి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. దుర్గమ్మ దర్శనం అనంతరం తమిళనాడు సీఎం విజయ్, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో సమావేశమయ్యారు. ఆనంతరం విజయవాడలో నిర్వహించిన విజయవాడ ఉత్సవంలో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ పాల్గొన్నారు. ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు విజయ్ను గౌరవంగా ఆహ్వానించి కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.
Tamil Nadu Cm Vijay Participated In Vijayawada Utsav Live : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ విజయవాడలో పర్యటిస్తున్నారు. చెన్నై నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో గన్నవరం విమానాశ్రయానికి వచ్చారు. ఆయనను చూసేందుకు అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున విమానాశ్రయానికి తరలివచ్చారు. వారికి విజయ్ అభివాదం చేశారు. అనంతరం ఆయన కాన్వాయ్ వెంట అభిమానులు పరుగులు తీశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్గా మారాయి. విజయవాడ పర్యటనలో భాగంగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. ఆలయ ధ్వజస్తంభానికి మొక్కిన అనంతరం, అంతరాలయంలో జరిగిన ప్రత్యేక పూజల్లో విజయ్ పాల్గొన్నారు. వేదపండితులు ఆయనకు ఆశీర్వచనం అందించి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. దుర్గమ్మ దర్శనం అనంతరం తమిళనాడు సీఎం విజయ్, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో సమావేశమయ్యారు. ఆనంతరం విజయవాడలో నిర్వహించిన విజయవాడ ఉత్సవంలో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ పాల్గొన్నారు. ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు విజయ్ను గౌరవంగా ఆహ్వానించి కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.