LIVE : తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - స్వర్ణరథంపై మలయప్పస్వామి - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 4:03 PM IST
Swarna Vahanam Seva in Tirumala Live : తిరుమలలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఆరోవ రోజున ఇవాళ ఉదయం కోదండ రామ అలంకారంలో హనుమంత వాహనాన్ని అధిరోహించిన మలయప్ప స్వామి వారు తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను కటాక్షించారు. వాహనం ముందు గజరాజులు,అశ్వాలు, గోవులు సాగగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కళాబృందాల నృత్యాలు భక్తులను ఆకట్టుకున్నాయి. హనుమంత వాహనానికి పెద్ద సంఖ్యలో గ్యాలరీలోకి చేరుకున్న భక్తులు స్వామివారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు. అలాగే సాయంత్రం 4 గంటలకు మలయప్పస్వామి స్వర్ణరథంపై అభయ ప్రదానం చేశారు. రాత్రికి గజవాహనంపై మలయప్పస్వామి ఊరేగనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కళాకారుల ప్రదర్శనలు భక్తిభావాన్ని, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలు పాల్గొన్నాయి. మొత్తం 19 కళాబృందాలకు చెందిన 494 మంది కళాకారులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. ప్రస్తుతం మలయప్పస్వామి స్వర్ణరథంపై అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Swarna Vahanam Seva in Tirumala Live : తిరుమలలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఆరోవ రోజున ఇవాళ ఉదయం కోదండ రామ అలంకారంలో హనుమంత వాహనాన్ని అధిరోహించిన మలయప్ప స్వామి వారు తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను కటాక్షించారు. వాహనం ముందు గజరాజులు,అశ్వాలు, గోవులు సాగగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కళాబృందాల నృత్యాలు భక్తులను ఆకట్టుకున్నాయి. హనుమంత వాహనానికి పెద్ద సంఖ్యలో గ్యాలరీలోకి చేరుకున్న భక్తులు స్వామివారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు. అలాగే సాయంత్రం 4 గంటలకు మలయప్పస్వామి స్వర్ణరథంపై అభయ ప్రదానం చేశారు. రాత్రికి గజవాహనంపై మలయప్పస్వామి ఊరేగనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కళాకారుల ప్రదర్శనలు భక్తిభావాన్ని, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలు పాల్గొన్నాయి. మొత్తం 19 కళాబృందాలకు చెందిన 494 మంది కళాకారులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. ప్రస్తుతం మలయప్పస్వామి స్వర్ణరథంపై అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.