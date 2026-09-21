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తిరుమలలో కనులపండువగా దివ్య రథ సేవ - గజవాహనంపై దర్శనమిచ్చిన శ్రీవారు

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కనులపండువగా దివ్య రథ సేవ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 12:14 PM IST

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Tirumala Salakatla Brahmotsavam : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన  తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి  సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఆరో రోజు ఆదివారం సాయంత్రం శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతులైన శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారి స్వర్ణ రథోత్సవం కనులపండువగా సాగింది. గోవిందుడు తనకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన స్వర్ణరథంపై ఊరేగుతూ భక్తులను కటాక్షించారు. భక్తులు పెద్దఎత్తున స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అంతేకాక రథాన్ని లాగేందుకు వేల మంది మహిళలు పోటీ పడ్డారు.  దాస భక్తుల ఉత్సాహభరిత ప్రదర్శనలు, భజన బృందాల సందడి మధ్య, పవిత్రమైన మాడ వీధులలో స్వర్ణ రథోత్సవం అద్భుతంగా సాగింది.

అనంతరం రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు మాడవీధుల్లో గజవాహనసేవలో గజరాజులు ఠీవిగా నడుస్తుండగా భజనలు, కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేశారు. వాహనసేవల్లో పెద్దజీయర్, చిన్నజీయర్, టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు, ఈవో ఎం.రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి, ఎస్వీబీసీ ఛైర్మన్‌ శ్రీధర్‌వర్మ, టీటీడీ సీవీఎస్‌వో మురళీకృష్ణ, సినీనటుడు బాలకృష్ణ సతీమణి వసుంధర తదితరులు పాల్గొన్నారు. 

Tirumala Salakatla Brahmotsavam : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన  తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి  సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఆరో రోజు ఆదివారం సాయంత్రం శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతులైన శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారి స్వర్ణ రథోత్సవం కనులపండువగా సాగింది. గోవిందుడు తనకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన స్వర్ణరథంపై ఊరేగుతూ భక్తులను కటాక్షించారు. భక్తులు పెద్దఎత్తున స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అంతేకాక రథాన్ని లాగేందుకు వేల మంది మహిళలు పోటీ పడ్డారు.  దాస భక్తుల ఉత్సాహభరిత ప్రదర్శనలు, భజన బృందాల సందడి మధ్య, పవిత్రమైన మాడ వీధులలో స్వర్ణ రథోత్సవం అద్భుతంగా సాగింది.

అనంతరం రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు మాడవీధుల్లో గజవాహనసేవలో గజరాజులు ఠీవిగా నడుస్తుండగా భజనలు, కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయప్రదానం చేశారు. వాహనసేవల్లో పెద్దజీయర్, చిన్నజీయర్, టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు, ఈవో ఎం.రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి, ఎస్వీబీసీ ఛైర్మన్‌ శ్రీధర్‌వర్మ, టీటీడీ సీవీఎస్‌వో మురళీకృష్ణ, సినీనటుడు బాలకృష్ణ సతీమణి వసుంధర తదితరులు పాల్గొన్నారు. 

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TAGGED:

TIRUMALA SALAKATLA BRAHMOTSAVAM
TIRUMALA GAJA VAHANA SEVA 2026
TIRUMALA SWARNA RATHOTSAVAM 2026
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026

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