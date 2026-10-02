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LIVE: విజయవాడలో స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

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swachandhra awards live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 6:25 PM IST

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LIVE: 'స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర' వినూత్న కార్యక్రమం రాష్ట్రంలో పరిశుభ్రత, పర్యావరణ రంగాలలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చింది.  ప్రజా ప్రభుత్వ సంకల్పానికి ప్రజల భాగస్వామ్యం తోడవడం వల్లే  ఎన్నో అద్భుత విజయాలు సాధ్యమయ్యాయని, ఇదే స్ఫూర్తితో అధికార యంత్రాంగం మరింత కష్టపడి పని చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. వారసత్వానికి మనం అందించేంది స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమమే అని స్పష్టం చేశారు. నెలలో ఒకరోజు స్వచ్ఛతపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. శనివారం వస్తే తనకు గుర్తుకువచ్చేది స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమమే అని వెల్లడించారు. ఇవాళ అవార్డులు తీసుకుంటున్న వారికి చంద్రబాబు అభినందనలు తెలిపారు. స్వచ్ఛతపై అందరికీ సామాజిక బాధ్యత ఉండాలన్నారు. స్వచ్ఛతపై ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలన్నారు. స్వచ్ఛత అంటే రోడ్లు మాత్రమే శుభ్రంగా ఉండడం కాదన్నారు. చెత్తను ప్రభుత్వం సమస్యగా చూడడం లేదని, చెత్తను సంపదగా మార్చుకునే విధానం ఉందన్నారు.  విజయవాడ ఏ కన్వెన్షన్‌లో స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరుగుతోంది. స్వచ్ఛ గ్రామాలు, పట్టణాలు, సంస్థలకు చంద్రబాబు అవార్డులు ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం 

LIVE: 'స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర' వినూత్న కార్యక్రమం రాష్ట్రంలో పరిశుభ్రత, పర్యావరణ రంగాలలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చింది.  ప్రజా ప్రభుత్వ సంకల్పానికి ప్రజల భాగస్వామ్యం తోడవడం వల్లే  ఎన్నో అద్భుత విజయాలు సాధ్యమయ్యాయని, ఇదే స్ఫూర్తితో అధికార యంత్రాంగం మరింత కష్టపడి పని చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. వారసత్వానికి మనం అందించేంది స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమమే అని స్పష్టం చేశారు. నెలలో ఒకరోజు స్వచ్ఛతపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. శనివారం వస్తే తనకు గుర్తుకువచ్చేది స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమమే అని వెల్లడించారు. ఇవాళ అవార్డులు తీసుకుంటున్న వారికి చంద్రబాబు అభినందనలు తెలిపారు. స్వచ్ఛతపై అందరికీ సామాజిక బాధ్యత ఉండాలన్నారు. స్వచ్ఛతపై ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలన్నారు. స్వచ్ఛత అంటే రోడ్లు మాత్రమే శుభ్రంగా ఉండడం కాదన్నారు. చెత్తను ప్రభుత్వం సమస్యగా చూడడం లేదని, చెత్తను సంపదగా మార్చుకునే విధానం ఉందన్నారు.  విజయవాడ ఏ కన్వెన్షన్‌లో స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరుగుతోంది. స్వచ్ఛ గ్రామాలు, పట్టణాలు, సంస్థలకు చంద్రబాబు అవార్డులు ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం 

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TAGGED:

SWACHHA ANDHRA AWARDS 2026
AWARDS 2026
AP AWARDS 2026
స్వచ్ఛాంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర అవార్డులు
CM CHANDRABABU IN AWARDS PROGRAM

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