'ప్యాకేజీలు కాదు ప్యాషన్ ముఖ్యం' - ఇష్టమైన సబ్జెక్టుల్లో 'ఎస్వీయూ' విద్యార్థుల స్వర్ణ పతకాలు - SVU STUDENTS WIN GOLD
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 7:19 PM IST
SVU Students Win Gold : ఉన్నత చదువులు అంటే భారీ ప్యాకేజీలు వచ్చే కోర్సులే అందరికీ గుర్తుకొస్తాయి. విద్యార్థుల దృష్టీ వాటివైపే ఉంటుంది. కానీ, తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం (ఎస్వీయూ) విద్యార్థుల ఆలోచన భిన్నంగా ఉంది. ప్యాకేజీల వెంట పడకుండా, తమకు ఇష్టమైన సబ్జెక్టులనే ఎంచుకుని అద్భుతంగా రాణించారు. ఎస్వీయూలోని ఎమ్మెస్సీ ఫిజిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్, ఎంకాం, లైబ్రరీ సైన్స్ వంటి విభాగాల్లో వీరు అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. మూడు నుంచి ఆరు వరకు బంగారు పతకాలను సొంతం చేసుకుని తమ ప్రతిభను చాటారు.
చదువు అనేది కేవలం ఉద్యోగం, డబ్బు సంపాదించడం కోసం మాత్రమే కాదని ఈ విద్యార్థులు నిరూపించారు. ప్యాకేజీల కన్నా ప్యాషన్ (passion) ముఖ్యమని చాటిచెప్పారు. తాము నేర్చుకున్న జ్ఞానం ద్వారా సమాజంలో సానుకూల మార్పు తీసుకురావాలన్నదే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని ఈ స్వర్ణ పతకాల విజేతలు చెబుతున్నారు. కేవలం డబ్బే లక్ష్యంగా పరిగెడుతున్న నేటి రోజుల్లో, ఇష్టమైన రంగంలో రాణించి గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించిన ఈ విద్యార్థులు యువతకు నిజమైన ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
SVU Students Win Gold : ఉన్నత చదువులు అంటే భారీ ప్యాకేజీలు వచ్చే కోర్సులే అందరికీ గుర్తుకొస్తాయి. విద్యార్థుల దృష్టీ వాటివైపే ఉంటుంది. కానీ, తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం (ఎస్వీయూ) విద్యార్థుల ఆలోచన భిన్నంగా ఉంది. ప్యాకేజీల వెంట పడకుండా, తమకు ఇష్టమైన సబ్జెక్టులనే ఎంచుకుని అద్భుతంగా రాణించారు. ఎస్వీయూలోని ఎమ్మెస్సీ ఫిజిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్, ఎంకాం, లైబ్రరీ సైన్స్ వంటి విభాగాల్లో వీరు అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. మూడు నుంచి ఆరు వరకు బంగారు పతకాలను సొంతం చేసుకుని తమ ప్రతిభను చాటారు.
చదువు అనేది కేవలం ఉద్యోగం, డబ్బు సంపాదించడం కోసం మాత్రమే కాదని ఈ విద్యార్థులు నిరూపించారు. ప్యాకేజీల కన్నా ప్యాషన్ (passion) ముఖ్యమని చాటిచెప్పారు. తాము నేర్చుకున్న జ్ఞానం ద్వారా సమాజంలో సానుకూల మార్పు తీసుకురావాలన్నదే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని ఈ స్వర్ణ పతకాల విజేతలు చెబుతున్నారు. కేవలం డబ్బే లక్ష్యంగా పరిగెడుతున్న నేటి రోజుల్లో, ఇష్టమైన రంగంలో రాణించి గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించిన ఈ విద్యార్థులు యువతకు నిజమైన ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.