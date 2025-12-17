గుంటూరులో స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్-2025 - "ఆస్ట్రో యంత్ర" యాప్తో అదరగొట్టిన విద్యార్థులు - STUDENTS MADE ASTRO YANTRA APP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 6:26 PM IST
SV College Students Made Astro Yantra App in Hackathon - 2025 : సాంకేతిక విప్లవం నేపథ్యంలో యువత నూతన ఆవిష్కరణల దిశగా సాగేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కృషి చేస్తున్నాయి. క్వాంటమ్ కంప్యూటర్పై ప్రాక్టికల్ అనుభవం, ఏఐ (ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) ఆధారిత ప్రాజెక్టుల రూపకల్పనకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కృషి చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అడుగులు వేసేలా చర్యలు చేపడుతున్నారు. ప్రస్తుత తరుణంలో చాలామందికి పురాతన భారతీయ ఖగోళ యంత్రాల నిర్మాణాలు, వాటి శాస్త్రీయత, ప్రయోజనాలు పెద్దగా తెలియదు. ఐతే వీటి గురించి అందరికి తెలిసేలా "ఆస్ట్రో యంత్ర" అనే యాప్ రూపొందించారు శ్రీ వెంకటేశ్వర కళాశాల విద్యార్థులు. గుంటూరులోని కిట్స్ కాలేజీలో నిర్వహించిన స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్-2025 ఇదికు వేదికైయింది. 5 విభాగాల్లో దేశవ్యాప్తంగా 25 కళాశాలలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాయి. అందులో విద్యార్థులు ఆవిష్కరించిన యాప్ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. మరి ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో యువ ఇంజినీర్ల మాటల్లో ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం.
