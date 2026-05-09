LIVE: బంగాల్ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా సువేందు అధికారి - ప్రత్యక్షప్రసారం - WEST BENGAL CM OATH TAKING LIVE

West Bengal CM Oath Taking Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 11:11 AM IST

West Bengal CM Oath Taking Live : బంగాల్ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా సువేందు అధికారి బాధ్యతలు చేపడుతున్నారు. బీజేపీ శాసనసభాపక్ష భేటీలో సువేందు అధికారిని శాసనసభాపక్ష నేతగా ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకున్న విషయం తెలిసిందే. కొత్తగా ఎన్నికైన బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు, సీనియర్ నేతలతో జరిగిన ఈ సమావేశంలో సువేందు ఎన్నిక ఏకగ్రీవంగా జరిగినట్లు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రకటించారు. ఎమ్మెల్యేల నుంచి వచ్చిన ఎనిమిది ప్రతిపాదనల్లోనూ కేవలం ఒక్క పేరు మాత్రమే ఉందన్నారు. వేరే పేరును ప్రతిపాదించడానికి తగిన సమయం ఇచ్చినప్పటికీ ఎవరూ ముందుకు రాలేదని షా తెలిపారు. ఇవాళ బంగాల్ తొలి బీజేపీ సీఎంగా సువేందు అధికారి ప్రమాణస్వీకారం చేస్తున్నారు. బ్రిగేడ్‌ పరేడ్‌ మైదానంలో జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహా పలువురు కేంద్రమంత్రులు హాజరయ్యారు. బెంగాల్‌లో సామాజిక సమీకరణాలను సమతుల్యం చేస్తూ ఇద్దరు ఉప ముఖ్యమంత్రులకు బీజేపీ అవకాశం కల్పించనున్నట్లు సమాచారం. బంగాల్ నూతన సీఎంగా సువేందు అధికారి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

