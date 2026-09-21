LIVE : తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - సూర్యప్రభ వాహనంపై అభమిస్తున్న శ్రీవారు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : September 21, 2026 at 8:02 AM IST
Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో శ్రీనివాసుని వాహన సేవలు కన్నులపండువగా సాగుతున్నాయి. పలు వేషధారణల్లో వివిధ వాహనాలపై తిరుమాడ వీధుల్లో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన మలయప్ప స్వామి ఇవాళ ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. బంగారు పూత పూసిన సప్త అశ్వాలతో రూపొందించిన వాహనంపై స్వామివారిని అలంకరించారు. ఈ వాహనంపై మలయప్ప స్వామి ఏకాంతంగా సూర్యనారాయణ స్వామి అవతారంలో భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలిరావడంతో తిరుగిరులు గోవింద నామస్మరణలతో మార్మోగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కళాకారుల ప్రదర్శనలు భక్తిభావాన్ని, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలు పాల్గొన్నాయి. మొత్తం 19 కళాబృందాలకు చెందిన 494 మంది కళాకారులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. రాత్రి సర్వభూషితాలంకరణలతో మలయప్ప స్వామి బాలకృష్ణుడి అవతారంలో చంద్రప్రభ వాహనంపై మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.
Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో శ్రీనివాసుని వాహన సేవలు కన్నులపండువగా సాగుతున్నాయి. పలు వేషధారణల్లో వివిధ వాహనాలపై తిరుమాడ వీధుల్లో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన మలయప్ప స్వామి ఇవాళ ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. బంగారు పూత పూసిన సప్త అశ్వాలతో రూపొందించిన వాహనంపై స్వామివారిని అలంకరించారు. ఈ వాహనంపై మలయప్ప స్వామి ఏకాంతంగా సూర్యనారాయణ స్వామి అవతారంలో భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలిరావడంతో తిరుగిరులు గోవింద నామస్మరణలతో మార్మోగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కళాకారుల ప్రదర్శనలు భక్తిభావాన్ని, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలు పాల్గొన్నాయి. మొత్తం 19 కళాబృందాలకు చెందిన 494 మంది కళాకారులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. రాత్రి సర్వభూషితాలంకరణలతో మలయప్ప స్వామి బాలకృష్ణుడి అవతారంలో చంద్రప్రభ వాహనంపై మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.