శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు - సూర్యప్రభ వాహనంపై భక్తులను కటాక్షించిన శ్రీనివాసుడు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 1:42 PM IST
Tirumala Navaratri Brahmotsavam 2026 : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు కొలువైన తిరుమల కొండ భూలోక వైకుంఠంగా ఖ్యాతి చెందింది. శ్రీవారికి నిత్యోత్సవ, వారోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవ, సంవత్సరోత్సవాల పేరిట ఎప్పుడు ఉత్సవాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అన్నింటి కంటే బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రత్యేకమైనవి. సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడు ప్రారంభించినవి కాబట్టే వీటికి ఆ పేరు వచ్చింది.
ఈ క్రమంలోనే తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఇవాళ ఏడో రోజు ఆ దేవదేవుడు సూర్యప్రభ వాహనంపై మాడవీధుల్లో విహరించారు. సర్వాలంకార భూషితుడైన మలయప్పస్వామి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. భారీగా తరలి వచ్చిన భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అడుగడుగునా భక్తులు కర్పూరహారతులు సమర్పిస్తూ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వాహనం ముందు గజరాజులు నడుస్తుండగా, భక్తజన బృందాల భజనలు, కోలాటాలు, జీయ్యంగార్ల ఘోష్టితో స్వామివారిని కీర్తిసుండగా, మంగళవాయిద్యాల నడుమకోలాహలంగా సాగింది. మరోవైపు గోవింద నామస్మరణతో తిరుమల గిరులు మారుమోగాయి. రాత్రి చంద్రప్రభ వాహనంపై స్వామివారు దర్శనమివ్వనున్నారు.
Tirumala Navaratri Brahmotsavam 2026 : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు కొలువైన తిరుమల కొండ భూలోక వైకుంఠంగా ఖ్యాతి చెందింది. శ్రీవారికి నిత్యోత్సవ, వారోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవ, సంవత్సరోత్సవాల పేరిట ఎప్పుడు ఉత్సవాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అన్నింటి కంటే బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రత్యేకమైనవి. సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడు ప్రారంభించినవి కాబట్టే వీటికి ఆ పేరు వచ్చింది.
ఈ క్రమంలోనే తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఇవాళ ఏడో రోజు ఆ దేవదేవుడు సూర్యప్రభ వాహనంపై మాడవీధుల్లో విహరించారు. సర్వాలంకార భూషితుడైన మలయప్పస్వామి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. భారీగా తరలి వచ్చిన భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అడుగడుగునా భక్తులు కర్పూరహారతులు సమర్పిస్తూ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వాహనం ముందు గజరాజులు నడుస్తుండగా, భక్తజన బృందాల భజనలు, కోలాటాలు, జీయ్యంగార్ల ఘోష్టితో స్వామివారిని కీర్తిసుండగా, మంగళవాయిద్యాల నడుమకోలాహలంగా సాగింది. మరోవైపు గోవింద నామస్మరణతో తిరుమల గిరులు మారుమోగాయి. రాత్రి చంద్రప్రభ వాహనంపై స్వామివారు దర్శనమివ్వనున్నారు.