తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - వైభవంగా సూర్యప్రభ వాహనసేవ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 3:02 PM IST
Surya Prabha Vahana Seva in Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఏడవ రోజు సోమవారం సూర్యప్రభ వాహనసేవ జరిగింది. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి 3 గంటల వరకు రంగ నాయకుల మండపంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్పస్వామికి స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు. శ్రీ మలయప్ప స్వామి సూర్యప్రభ వాహనంపై పవిత్ర వీధులలో ఊరేగింపుగా వెళ్లగా భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. తిరువీధులు స్వామివారి నామస్మరణతో మారుమోగాయి.
నేడు (సోమవారం) రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు చంద్రప్రభ వాహనసేవ జరుగనుంది. ఈ నెల 23న ఉదయం జరిగే చక్రస్నానంతో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం కానున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీరిలో నటులు మోహన్ బాబు, విష్ణు, తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఉన్నారు.
Surya Prabha Vahana Seva in Tirumala Srivari Salakatla Brahmotsavam: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఏడవ రోజు సోమవారం సూర్యప్రభ వాహనసేవ జరిగింది. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి 3 గంటల వరకు రంగ నాయకుల మండపంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్పస్వామికి స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు. శ్రీ మలయప్ప స్వామి సూర్యప్రభ వాహనంపై పవిత్ర వీధులలో ఊరేగింపుగా వెళ్లగా భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. తిరువీధులు స్వామివారి నామస్మరణతో మారుమోగాయి.
నేడు (సోమవారం) రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటల వరకు చంద్రప్రభ వాహనసేవ జరుగనుంది. ఈ నెల 23న ఉదయం జరిగే చక్రస్నానంతో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం కానున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీరిలో నటులు మోహన్ బాబు, విష్ణు, తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఉన్నారు.