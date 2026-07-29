తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఘట్టమనేని జయకృష్ణ - రేపు 'శ్రీనివాస మంగాపురం' రిలీజ్ - GHATTAMANENI JAYAKRISHNA
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 2:48 PM IST
Mahesh Babu Nephew Jaya Krishna At Tirumala : తిరుమల శ్రీవారిని మహేశ్ బాబు సోదరుడు రమేశ్బాబు తనయుడు, యువ సినీ నటుడు ఘట్టమనేని జయకృష్ణ దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో జయకృష్ణ స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆయన ఆలయంలో మూలవిరాట్టును దర్శించుకున్నారు. తాను కథానాయకుడిగా అరంగేట్రం చేసిన తొలి చిత్రం 'శ్రీనివాస మంగాపురం' ఈ నెల 30న థియేటర్లలోకి రానుంది. సినిమా విడుదలై మంచి విజయం సాధించాలని ఆయన ప్రార్థించారు. దర్శనం తర్వాత రంగనాయకుల మండపంలో జయకృష్ణకు పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేసారు.
సూపర్ స్టార్ లెగసీని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న జయకృష్ణపై అభిమానులు అమితమైన ప్రేమను చూపిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఇది అతని తొలి చిత్రం కావడంతో ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో, యాక్షన్, డ్రామా, రొమాంటిక్ చిత్రంగా ఇది విడుదల కానుంది.
Mahesh Babu Nephew Jaya Krishna At Tirumala : తిరుమల శ్రీవారిని మహేశ్ బాబు సోదరుడు రమేశ్బాబు తనయుడు, యువ సినీ నటుడు ఘట్టమనేని జయకృష్ణ దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో జయకృష్ణ స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆయన ఆలయంలో మూలవిరాట్టును దర్శించుకున్నారు. తాను కథానాయకుడిగా అరంగేట్రం చేసిన తొలి చిత్రం 'శ్రీనివాస మంగాపురం' ఈ నెల 30న థియేటర్లలోకి రానుంది. సినిమా విడుదలై మంచి విజయం సాధించాలని ఆయన ప్రార్థించారు. దర్శనం తర్వాత రంగనాయకుల మండపంలో జయకృష్ణకు పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేసారు.
సూపర్ స్టార్ లెగసీని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న జయకృష్ణపై అభిమానులు అమితమైన ప్రేమను చూపిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఇది అతని తొలి చిత్రం కావడంతో ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో, యాక్షన్, డ్రామా, రొమాంటిక్ చిత్రంగా ఇది విడుదల కానుంది.