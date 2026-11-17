ఉత్తరాంధ్రుల ఆరాధ్యదైవం కోటదుర్గమ్మను తాకిన సూర్యకిరణాలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 7:47 PM IST
Sun Rays Touch Kotadurgamma Idol : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాలకొండలో కొలువైన ఉత్తరాంధ్రుల ఆరాధ్యదైవం, భక్తుల కొంగుబంగారం పాలకొండ కోటదుర్గమ్మను ఉదయం సూర్యకిరణాలు స్పర్శించాయి. గర్భాలయంలో ఉన్న మూలవిరాట్ను సూర్యకిరణాలు తాకడం ఏడాదిలో ఒక్క నవంబర్లో మాత్రమే జరుగుతుందని ఆలయ అర్చకులు తెలిపారు. ఈ దృశ్యాన్ని తిలకించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.
17వ శతాబ్దంలో పాలకొండ పట్టణాన్ని సవర రాజులు పాలించేవారు. వారు కోటలో ఉన్న దుర్గమ్మను ఆరాధ్యదైవంగా పూజించేవారని స్థల పురాణం. రాజుల పాలన అనంతరం కోట పూర్తిగా శిథిలమైంది. ఒడిశాకు చెందిన కృపావల్లభదాస్ కలలో అమ్మ కనిపించి పూజలు చేయాలని కోరినట్లు పూర్వీకుల మాట. దీంతో ఆయన అమ్మవారి రూపం కలిగిన పంచాయతనాలను 1947 వెలికి తీసి పూజలు ఆరంభించారు. ఒడిశా శిల్పులతో అమ్మవారికి రూపాన్ని తీర్చిదిద్దారు. నాటి కోటలో ఉన్న దుర్గమ్మే కాలక్రమేణా కోటదుర్గగా ఖ్యాతిగాంచింది. 2001లో దేవాదాయశాఖ ఈ ఆలయాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని భక్తుల సహకారంతో అభివృద్ధి చేసింది.
Sun Rays Touch Kotadurgamma Idol : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాలకొండలో కొలువైన ఉత్తరాంధ్రుల ఆరాధ్యదైవం, భక్తుల కొంగుబంగారం పాలకొండ కోటదుర్గమ్మను ఉదయం సూర్యకిరణాలు స్పర్శించాయి. గర్భాలయంలో ఉన్న మూలవిరాట్ను సూర్యకిరణాలు తాకడం ఏడాదిలో ఒక్క నవంబర్లో మాత్రమే జరుగుతుందని ఆలయ అర్చకులు తెలిపారు. ఈ దృశ్యాన్ని తిలకించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.
17వ శతాబ్దంలో పాలకొండ పట్టణాన్ని సవర రాజులు పాలించేవారు. వారు కోటలో ఉన్న దుర్గమ్మను ఆరాధ్యదైవంగా పూజించేవారని స్థల పురాణం. రాజుల పాలన అనంతరం కోట పూర్తిగా శిథిలమైంది. ఒడిశాకు చెందిన కృపావల్లభదాస్ కలలో అమ్మ కనిపించి పూజలు చేయాలని కోరినట్లు పూర్వీకుల మాట. దీంతో ఆయన అమ్మవారి రూపం కలిగిన పంచాయతనాలను 1947 వెలికి తీసి పూజలు ఆరంభించారు. ఒడిశా శిల్పులతో అమ్మవారికి రూపాన్ని తీర్చిదిద్దారు. నాటి కోటలో ఉన్న దుర్గమ్మే కాలక్రమేణా కోటదుర్గగా ఖ్యాతిగాంచింది. 2001లో దేవాదాయశాఖ ఈ ఆలయాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని భక్తుల సహకారంతో అభివృద్ధి చేసింది.