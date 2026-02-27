ETV Bharat / Videos

మధుమేహ రోగులకు మంచి మందులు! - ప్రీ డయాబెటిక్ పూర్తిగా తగ్గిపోతుందా? - BLOOD SUGAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Blood Sugar (ETV Bharat)

By ETV Bharat Health Team

Published : February 27, 2026 at 5:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Blood Sugar : షుగర్ వ్యాధి బాధితుల్లో ఆందోళన అధికంగా ఉంటుంది. ఏం తినాలి, ఏది తినకూడదు? ఎంత సేపు వ్యాయామం చేయాలి? ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి? అనే విషయాలపై తీవ్రంగా ఆలోచిస్తుంటారు. ఇక నిత్యం ఇంట్లోనే "గ్లూకోమీటర్"తో పరీక్షించుకుంటుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ షుగర్ వ్యాధి నిపుణులు డాక్టర్ దిలీప్ గుడే శుభవార్త చెప్పారు. కొందరిలో డయాబెటిక్​ను పూర్తిగా రివర్సల్ చేసేందుకు అవకాశాలున్నాయని తెలిపారు. కొన్నేళ్లుగా షుగర్​ నియంత్రణలో కొత్త మందులు అందుబాటులోకి వచ్చాయని, అమెరికన్ డయాబెటిక్ అసోసియేషన్ సిఫార్సులతో గుండె, కిడ్నీలను రక్షించేలా మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్నాయని వెల్లడించారు. 

షుగర్ కంట్రోల్ కోసం ఉత్తమ మార్గాలతో పాటు, కిడ్నీ, గుండె, కళ్లపై పడే ప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయో వివరించారు. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు దూరం పెట్టాల్సిన ఆహార పదార్థాలు, వ్యాధి నియంత్రణకు ఉత్తమ మార్గాల గురించి తెలిపారు. అసలు షుగర్ వ్యాధి అని దేనిని అంటారు? ఎందుకు వస్తుంది? ఎలా గుర్తించాలి? లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో వివరించారు. కొన్నేళ్లుగా యుక్తవయస్సు వారు సైతం మధుమేహం బారిన పడడం వెనుకున్న వాస్తవాలను కళ్ల ముందుంచారు. ఆ వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే!

Blood Sugar : షుగర్ వ్యాధి బాధితుల్లో ఆందోళన అధికంగా ఉంటుంది. ఏం తినాలి, ఏది తినకూడదు? ఎంత సేపు వ్యాయామం చేయాలి? ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి? అనే విషయాలపై తీవ్రంగా ఆలోచిస్తుంటారు. ఇక నిత్యం ఇంట్లోనే "గ్లూకోమీటర్"తో పరీక్షించుకుంటుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ షుగర్ వ్యాధి నిపుణులు డాక్టర్ దిలీప్ గుడే శుభవార్త చెప్పారు. కొందరిలో డయాబెటిక్​ను పూర్తిగా రివర్సల్ చేసేందుకు అవకాశాలున్నాయని తెలిపారు. కొన్నేళ్లుగా షుగర్​ నియంత్రణలో కొత్త మందులు అందుబాటులోకి వచ్చాయని, అమెరికన్ డయాబెటిక్ అసోసియేషన్ సిఫార్సులతో గుండె, కిడ్నీలను రక్షించేలా మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్నాయని వెల్లడించారు. 

షుగర్ కంట్రోల్ కోసం ఉత్తమ మార్గాలతో పాటు, కిడ్నీ, గుండె, కళ్లపై పడే ప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయో వివరించారు. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు దూరం పెట్టాల్సిన ఆహార పదార్థాలు, వ్యాధి నియంత్రణకు ఉత్తమ మార్గాల గురించి తెలిపారు. అసలు షుగర్ వ్యాధి అని దేనిని అంటారు? ఎందుకు వస్తుంది? ఎలా గుర్తించాలి? లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో వివరించారు. కొన్నేళ్లుగా యుక్తవయస్సు వారు సైతం మధుమేహం బారిన పడడం వెనుకున్న వాస్తవాలను కళ్ల ముందుంచారు. ఆ వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే!

For All Latest Updates

TAGGED:

DIABETES CONTROL TIPS
HABITS TO KEEP BLOOD SUGAR
HOW CAN LOWER BLOOD SUGAR NATURALLY
SUGAR LEVELS CONTROL NATURALLY
BLOOD SUGAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Health Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Blood Pressure

నిద్ర లేమి, తలనొప్పి లక్షణాలు - ఈ "సైలెంట్ కిల్లర్"ని గుర్తించేదెలా?

February 27, 2026 at 5:19 PM IST
Cardiology Health Tips

"మూడు నియమాలతో గుండె జబ్బులకు చెక్ పెట్టొచ్చు" - ప్రముఖ వైద్యులు ఏమంటున్నారంటే!

January 30, 2026 at 9:22 AM IST
Young Woman Confronted The Robbery

దొంగకు దెబ్బ అదుర్స్- పారిపోయేలా చేసిన యువతి- ప్రశంసలతో ముంచెత్తిన పోలీసులు

December 25, 2025 at 11:02 AM IST
Jayapradha Visits Shiridi

శిర్డీ సాయిని దర్శించుకున్న ప్రముఖ నటి జయప్రద

December 5, 2025 at 5:25 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.