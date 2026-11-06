ఆకాశమే హద్దుగా సాహసం - అంతర్జాతీయ స్కైడైవర్గా ఎదిగిన అనిల్కుమార్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 2:28 PM IST
Skydiver Anil Kumar Success Story : ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులను చూసి, తానూ ఆకాశాన్ని తాకాలని కలలు కన్న ఓ సామాన్య కుర్రాడు ఇప్పుడు అసాధారణ సాహసాలతో ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా, పట్టుదలతో తన కలకు రెక్కలు తొడిగాడు. విజయవాడ నుంచి రష్యా వరకు సాగిన ప్రయాణంలో స్కైడైవింగ్లో అంతర్జాతీయ లైసెన్స్ సాధించాడు. ఆటో డ్రైవర్ కొడుకు నుంచి అంతర్జాతీయ స్కైడైవర్గా అనిల్కుమార్ ఎదిగాడు.
చిన్నప్పటి నుంచే తనకు సాహసాలంటే ఇష్టమని, జీవితంలో ఒక్కసారైనా స్కైడైవింగ్ చేయాలనే కోరిక కలిగిందని అనిల్ కుమార్ తెలిపాడు. మొదట్లో తాను చేసిన కొన్ని సాహసాల వీడియోలను సరదాగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయగా, వాటికి అనూహ్యంగా లైకులు, ప్రశంసలు రావడంతో తనలో కొత్త ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగిందని అన్నాడు. అందరిలా కాకుండా సమాజంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉండాలని, అందుకే స్కైడైవింగ్నే కెరీర్గా మార్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు చెప్పాడు. దీనికోసం రష్యాలో అత్యుత్తమ శిక్షణా సంస్థలు ఉన్నాయని తెలుసుకున్నప్పటికీ, ఆ ప్రయాణం అంత సులభం కాలేదన్నాడు. కేవలం విమాన టికెట్కే దాదాపు లక్ష రూపాయల వరకు ఖర్చయిందని, తాను మాత్రం ఎప్పుడు వెనకడుగు వేయకుండా రష్యా వెళ్లినట్లు పేర్కొన్నాడు. మొదటిసారి విమానం నుంచి దూకినప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో తాను ఒక్కడినే ఉన్నాననే భావన కలిగిందని, ఒక్కసారిగా గుండె ఆగిపోయినంత పనైందని తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నాడు. అయితే, ఆకాశంలో తేలిపోతున్నప్పుడు కలిగే ఆ అద్భుతమైన అనుభూతి ముందు తాను పడ్డ కష్టం చాలా చిన్నదిగా అనిపించిదని అనిల్ కుమార్ ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు.
Skydiver Anil Kumar Success Story : ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులను చూసి, తానూ ఆకాశాన్ని తాకాలని కలలు కన్న ఓ సామాన్య కుర్రాడు ఇప్పుడు అసాధారణ సాహసాలతో ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా, పట్టుదలతో తన కలకు రెక్కలు తొడిగాడు. విజయవాడ నుంచి రష్యా వరకు సాగిన ప్రయాణంలో స్కైడైవింగ్లో అంతర్జాతీయ లైసెన్స్ సాధించాడు. ఆటో డ్రైవర్ కొడుకు నుంచి అంతర్జాతీయ స్కైడైవర్గా అనిల్కుమార్ ఎదిగాడు.
చిన్నప్పటి నుంచే తనకు సాహసాలంటే ఇష్టమని, జీవితంలో ఒక్కసారైనా స్కైడైవింగ్ చేయాలనే కోరిక కలిగిందని అనిల్ కుమార్ తెలిపాడు. మొదట్లో తాను చేసిన కొన్ని సాహసాల వీడియోలను సరదాగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయగా, వాటికి అనూహ్యంగా లైకులు, ప్రశంసలు రావడంతో తనలో కొత్త ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగిందని అన్నాడు. అందరిలా కాకుండా సమాజంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉండాలని, అందుకే స్కైడైవింగ్నే కెరీర్గా మార్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు చెప్పాడు. దీనికోసం రష్యాలో అత్యుత్తమ శిక్షణా సంస్థలు ఉన్నాయని తెలుసుకున్నప్పటికీ, ఆ ప్రయాణం అంత సులభం కాలేదన్నాడు. కేవలం విమాన టికెట్కే దాదాపు లక్ష రూపాయల వరకు ఖర్చయిందని, తాను మాత్రం ఎప్పుడు వెనకడుగు వేయకుండా రష్యా వెళ్లినట్లు పేర్కొన్నాడు. మొదటిసారి విమానం నుంచి దూకినప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో తాను ఒక్కడినే ఉన్నాననే భావన కలిగిందని, ఒక్కసారిగా గుండె ఆగిపోయినంత పనైందని తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నాడు. అయితే, ఆకాశంలో తేలిపోతున్నప్పుడు కలిగే ఆ అద్భుతమైన అనుభూతి ముందు తాను పడ్డ కష్టం చాలా చిన్నదిగా అనిపించిదని అనిల్ కుమార్ ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు.