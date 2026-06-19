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'స్వామీ మా అత్త చనిపోయేటట్లు చూడూ' - నోటుపై దేవుడికి విజ్ఞప్తి - 20 RUPEE NOTE INCIDENT

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'స్వామీ మా అత్త త్వరగా చనిపోయేలా చూడు' - నోటుపై దేవుడికి విజ్ఞప్తి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 8:01 PM IST

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Subramanyeswara Swamy Temple 20 Rupee Note Incident: అత్తకోడళ్ల గొడవలు సర్వసాధారణం. మాటా మాటా అనుకోవడం, గొడవలు పడటం, ఇలా నిత్యం ఒకరు చేసే పనులను మరొరు విమర్శించుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అనంతపురం జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం పంపనూరు పరిధిలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఓ ఘటన అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అసలేం జరిగిందంటే. 

వైరల్​: పంపనూరు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయ అధికారులు హుండీ లెక్కించగా అందులో ఒక ఇరవై రూపాయల నోటు కనిపించింది. అయితే దాని మీద ' స్వామి మా అత్త వేధింపులు తట్టుకోలేకపోతున్నాను. మా అత్త త్వరగా చనిపోయేలా చూడు స్వామి' అని రెండు వైపులా రాసి ఉంది. హుండీ డబ్బులు లెక్కిస్తుండగా ఈ నోటు కనిపించింది. దానిపైన రాసింది చూసి వారంతా ఒక్కసారిగా అవాక్కయ్యారు. ఇప్పడు ఇదే నోటు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారింది. ఇలాంటిది ఇప్పుడే చూస్తాం ఇలా ఎవరైనా చేస్తారా అంటూ పలువురు విమర్శిస్తున్నారు. కోడలి అమాయకత్వం చూసి పలువురు నవ్వుకుంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ వింత ఘటన సోషల్​ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది.

Subramanyeswara Swamy Temple 20 Rupee Note Incident: అత్తకోడళ్ల గొడవలు సర్వసాధారణం. మాటా మాటా అనుకోవడం, గొడవలు పడటం, ఇలా నిత్యం ఒకరు చేసే పనులను మరొరు విమర్శించుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అనంతపురం జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం పంపనూరు పరిధిలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఓ ఘటన అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అసలేం జరిగిందంటే. 

వైరల్​: పంపనూరు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయ అధికారులు హుండీ లెక్కించగా అందులో ఒక ఇరవై రూపాయల నోటు కనిపించింది. అయితే దాని మీద ' స్వామి మా అత్త వేధింపులు తట్టుకోలేకపోతున్నాను. మా అత్త త్వరగా చనిపోయేలా చూడు స్వామి' అని రెండు వైపులా రాసి ఉంది. హుండీ డబ్బులు లెక్కిస్తుండగా ఈ నోటు కనిపించింది. దానిపైన రాసింది చూసి వారంతా ఒక్కసారిగా అవాక్కయ్యారు. ఇప్పడు ఇదే నోటు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారింది. ఇలాంటిది ఇప్పుడే చూస్తాం ఇలా ఎవరైనా చేస్తారా అంటూ పలువురు విమర్శిస్తున్నారు. కోడలి అమాయకత్వం చూసి పలువురు నవ్వుకుంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ వింత ఘటన సోషల్​ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది.

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TAGGED:

CARRENCE NOTE VIRAL IN ANANTAPUR
20 RUPEE NOTE INCIDENT
TEMPLE NOTE
అత్త చనిపోవాలంటూ నోటుపై
20 RUPEE NOTE INCIDENT

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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