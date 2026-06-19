'స్వామీ మా అత్త చనిపోయేటట్లు చూడూ' - నోటుపై దేవుడికి విజ్ఞప్తి - 20 RUPEE NOTE INCIDENT
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 8:01 PM IST
Subramanyeswara Swamy Temple 20 Rupee Note Incident: అత్తకోడళ్ల గొడవలు సర్వసాధారణం. మాటా మాటా అనుకోవడం, గొడవలు పడటం, ఇలా నిత్యం ఒకరు చేసే పనులను మరొరు విమర్శించుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అనంతపురం జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం పంపనూరు పరిధిలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఓ ఘటన అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అసలేం జరిగిందంటే.
వైరల్: పంపనూరు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయ అధికారులు హుండీ లెక్కించగా అందులో ఒక ఇరవై రూపాయల నోటు కనిపించింది. అయితే దాని మీద ' స్వామి మా అత్త వేధింపులు తట్టుకోలేకపోతున్నాను. మా అత్త త్వరగా చనిపోయేలా చూడు స్వామి' అని రెండు వైపులా రాసి ఉంది. హుండీ డబ్బులు లెక్కిస్తుండగా ఈ నోటు కనిపించింది. దానిపైన రాసింది చూసి వారంతా ఒక్కసారిగా అవాక్కయ్యారు. ఇప్పడు ఇదే నోటు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. ఇలాంటిది ఇప్పుడే చూస్తాం ఇలా ఎవరైనా చేస్తారా అంటూ పలువురు విమర్శిస్తున్నారు. కోడలి అమాయకత్వం చూసి పలువురు నవ్వుకుంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ వింత ఘటన సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది.
Subramanyeswara Swamy Temple 20 Rupee Note Incident: అత్తకోడళ్ల గొడవలు సర్వసాధారణం. మాటా మాటా అనుకోవడం, గొడవలు పడటం, ఇలా నిత్యం ఒకరు చేసే పనులను మరొరు విమర్శించుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అనంతపురం జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం పంపనూరు పరిధిలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఓ ఘటన అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అసలేం జరిగిందంటే.
వైరల్: పంపనూరు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయ అధికారులు హుండీ లెక్కించగా అందులో ఒక ఇరవై రూపాయల నోటు కనిపించింది. అయితే దాని మీద ' స్వామి మా అత్త వేధింపులు తట్టుకోలేకపోతున్నాను. మా అత్త త్వరగా చనిపోయేలా చూడు స్వామి' అని రెండు వైపులా రాసి ఉంది. హుండీ డబ్బులు లెక్కిస్తుండగా ఈ నోటు కనిపించింది. దానిపైన రాసింది చూసి వారంతా ఒక్కసారిగా అవాక్కయ్యారు. ఇప్పడు ఇదే నోటు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. ఇలాంటిది ఇప్పుడే చూస్తాం ఇలా ఎవరైనా చేస్తారా అంటూ పలువురు విమర్శిస్తున్నారు. కోడలి అమాయకత్వం చూసి పలువురు నవ్వుకుంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ వింత ఘటన సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది.