ETV Bharat / Videos

నేను నీకు - నువ్వు నాకు - మనిద్దరం దేశానికి రక్ష - సైనికులకు రాఖీ కట్టిన విద్యార్థులు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
దేశ సైనికులకు రాఖీలు కట్టిన విద్యార్థులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2026 at 10:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Students Tie Rakhi To Soldiers : రాఖీ పండుగ అంటేనే అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీక. 'నేను నీకు రక్ష - నువ్వు నాకు రక్ష' అంటూ ఆ బంధానికి ఉన్న ప్రత్యేకతను చాటుతుంది. మరి దేశ రక్షణ కోసం కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్న సైనికుల పరిస్థితి ఏంటి? ఆ ఆలోచనతోనే కొంతమంది విద్యార్థులు సైనికులకు రాఖీలు కట్టాలని నిర్ణయించారు. హైదరాబాద్​ నాలా నగర్‌లోని కేంద్రీయ విద్యాలయ-2లో విద్యార్థులు రాఖీ పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు. 

ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు స్వయంగా తయారు చేసిన రాఖీలను దేశ సైనికులకు కట్టి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. దేశ రక్షణ కోసం సైనికులు చేస్తున్న సేవలను స్మరించుకుంటూ వారికి ఆత్మీయంగా బొట్టు పెట్టి రాఖీలు అందించారు. దేశభక్తి, సోదరభావం, ఐక్యతను చాటేలా ఈ కార్యక్రమం సాగింది. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఆడపడుచు తన సోదరుడి మణికట్టుపై రాఖీ కట్టి సోదరుడి దీర్ఘాయువును, శ్రేయస్సును కోరుకుంటుంది. బదులుగా జీవితాంతం రక్షణగా ఉంటానని సోదరుడు భరోసా ఇస్తాడు.

Students Tie Rakhi To Soldiers : రాఖీ పండుగ అంటేనే అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీక. 'నేను నీకు రక్ష - నువ్వు నాకు రక్ష' అంటూ ఆ బంధానికి ఉన్న ప్రత్యేకతను చాటుతుంది. మరి దేశ రక్షణ కోసం కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్న సైనికుల పరిస్థితి ఏంటి? ఆ ఆలోచనతోనే కొంతమంది విద్యార్థులు సైనికులకు రాఖీలు కట్టాలని నిర్ణయించారు. హైదరాబాద్​ నాలా నగర్‌లోని కేంద్రీయ విద్యాలయ-2లో విద్యార్థులు రాఖీ పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు. 

ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు స్వయంగా తయారు చేసిన రాఖీలను దేశ సైనికులకు కట్టి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. దేశ రక్షణ కోసం సైనికులు చేస్తున్న సేవలను స్మరించుకుంటూ వారికి ఆత్మీయంగా బొట్టు పెట్టి రాఖీలు అందించారు. దేశభక్తి, సోదరభావం, ఐక్యతను చాటేలా ఈ కార్యక్రమం సాగింది. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఆడపడుచు తన సోదరుడి మణికట్టుపై రాఖీ కట్టి సోదరుడి దీర్ఘాయువును, శ్రేయస్సును కోరుకుంటుంది. బదులుగా జీవితాంతం రక్షణగా ఉంటానని సోదరుడు భరోసా ఇస్తాడు.

For All Latest Updates

TAGGED:

SCHOOL GIRLS TIE RAKHI TO SOLDIERS
RAKHI CELEBRATIONS WITH SOLDIERS
RAKSHABANDHAN CELEBRATIONS 2026
STUDENTS TIE RAKHI TO SOLDIERS

ఇలాంటి కథనాలు

Hydra Stops Encroachment On Park Land

పార్కు స్థలం ఆక్రమణ - చుట్టూ ఫెన్సింగ్​ వేసి కాపాడిన హైడ్రా

August 27, 2026 at 8:20 PM IST
Kavitha Attended Mudhiraj Marriage

ముదిరాజ్ ఇంటికి ఆడబిడ్డగా మారిన 'కవిత' - వధువు మెడలో మూడుముళ్లు

August 26, 2026 at 5:40 PM IST
IT Minister inaugurating the centralized kitchen

గంటకు 5,400 ఇడ్లీలు, 3వేల పూరీలు తయారు చేసే కిచెన్​

August 24, 2026 at 8:59 PM IST
Local people are examining the stones

మోత్కూరు రాళ్లు రాగాలు తీస్తున్నాయి - కొడితే వాయిద్య శబ్దాలు వస్తున్నాయి

August 24, 2026 at 4:47 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.