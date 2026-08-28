నేను నీకు - నువ్వు నాకు - మనిద్దరం దేశానికి రక్ష - సైనికులకు రాఖీ కట్టిన విద్యార్థులు
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Published : August 28, 2026 at 10:06 AM IST
Students Tie Rakhi To Soldiers : రాఖీ పండుగ అంటేనే అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీక. 'నేను నీకు రక్ష - నువ్వు నాకు రక్ష' అంటూ ఆ బంధానికి ఉన్న ప్రత్యేకతను చాటుతుంది. మరి దేశ రక్షణ కోసం కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్న సైనికుల పరిస్థితి ఏంటి? ఆ ఆలోచనతోనే కొంతమంది విద్యార్థులు సైనికులకు రాఖీలు కట్టాలని నిర్ణయించారు. హైదరాబాద్ నాలా నగర్లోని కేంద్రీయ విద్యాలయ-2లో విద్యార్థులు రాఖీ పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు స్వయంగా తయారు చేసిన రాఖీలను దేశ సైనికులకు కట్టి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. దేశ రక్షణ కోసం సైనికులు చేస్తున్న సేవలను స్మరించుకుంటూ వారికి ఆత్మీయంగా బొట్టు పెట్టి రాఖీలు అందించారు. దేశభక్తి, సోదరభావం, ఐక్యతను చాటేలా ఈ కార్యక్రమం సాగింది. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఆడపడుచు తన సోదరుడి మణికట్టుపై రాఖీ కట్టి సోదరుడి దీర్ఘాయువును, శ్రేయస్సును కోరుకుంటుంది. బదులుగా జీవితాంతం రక్షణగా ఉంటానని సోదరుడు భరోసా ఇస్తాడు.
Students Tie Rakhi To Soldiers : రాఖీ పండుగ అంటేనే అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీక. 'నేను నీకు రక్ష - నువ్వు నాకు రక్ష' అంటూ ఆ బంధానికి ఉన్న ప్రత్యేకతను చాటుతుంది. మరి దేశ రక్షణ కోసం కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్న సైనికుల పరిస్థితి ఏంటి? ఆ ఆలోచనతోనే కొంతమంది విద్యార్థులు సైనికులకు రాఖీలు కట్టాలని నిర్ణయించారు. హైదరాబాద్ నాలా నగర్లోని కేంద్రీయ విద్యాలయ-2లో విద్యార్థులు రాఖీ పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు స్వయంగా తయారు చేసిన రాఖీలను దేశ సైనికులకు కట్టి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. దేశ రక్షణ కోసం సైనికులు చేస్తున్న సేవలను స్మరించుకుంటూ వారికి ఆత్మీయంగా బొట్టు పెట్టి రాఖీలు అందించారు. దేశభక్తి, సోదరభావం, ఐక్యతను చాటేలా ఈ కార్యక్రమం సాగింది. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఆడపడుచు తన సోదరుడి మణికట్టుపై రాఖీ కట్టి సోదరుడి దీర్ఘాయువును, శ్రేయస్సును కోరుకుంటుంది. బదులుగా జీవితాంతం రక్షణగా ఉంటానని సోదరుడు భరోసా ఇస్తాడు.