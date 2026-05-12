నీట్ పరీక్ష రద్దు - తీవ్ర నిరాశలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు - NEET EXAM CANCELATION
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 6:56 PM IST
Students Parents Worried About Neet Cancelation: నీట్ పరీక్షను రద్దుతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో తీవ్ర నిరాశ వ్యక్తమవుతోంది. ఇన్నాళ్లూ కష్టపడి చదవి పరీక్షలు రాస్తే ఒక్కసారిగా రద్దు నిర్ణయంతో తమ ఆశలు అడియాసలయ్యాయని విద్యార్థులంతా వాపోయారు. మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ ఆ స్థాయిలో పరీక్ష రాస్తామో లేదో అన్న ఆందోళన వారిలో ప్రస్ఫుటంగా వ్యక్తమవుతుంది. పరీక్ష రద్దు నేపథ్యంలో విజయవాడ సమీపంలోని గోసలైట్స్ మెడికల్ అకాడమీలో కొందరు విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు వారి గోడును వెలబుచ్చుకున్నారు. పరీక్ష రద్దు అయిందనే నిర్ణయం తమను ఎంతో బాధించిందని వారు వివరించారు. ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక చోట పరీక్షలు రద్దు అవుతుండడం ఎంతో దురదృష్టకరం. అలాంటిది ఇంత పెద్దఎత్తున రద్దు కావడం విద్యార్థులకు ఎంతో ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. మళ్లీ తమకు పేపర్ ఏ విధంగా వస్తుంది? దానికి మళ్లీ ఏ విధంగా సన్నద్ధమవ్వాలా అనే దానిపై ఎంతో సందిగ్ధంలో పడిపోతున్నామని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"ఇన్నాళ్లూ కష్టపడి చదవి పరీక్షలు రాస్తే ఒక్కసారిగా రద్దు నిర్ణయంతో మా ఆశలు అడియాసలయ్యాయి. మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ ఆ స్థాయిలో పరీక్ష రాస్తామో లేదోనన్న ఆందోళన మాలో ఉంది. పరీక్ష రద్దు అయిందనే నిర్ణయం మమ్మల్ని ఎంతో బాధించింది". -నీట్ పరీక్ష రాసిన విద్యార్థులు
