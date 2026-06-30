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ఆర్టీసీ బస్సు టైమ్​కు రావట్లేదని కంప్లైంట్ - వెంటనే డీఎంకు కలెక్టర్​ ఫోన్​ - SCHOOL STUDENTS MEET COLLECTOR

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ఆర్టీసీ బస్సు టైమ్​కు రావట్లేదని కలెక్టరేట్​కు​ తరలి వచ్చిన విద్యార్థులు (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 5:36 PM IST

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School Students Meet Collector For Bus : సమయానికి ఆర్టీసీ బస్సు రాక బడికి ఆలస్యంగా వెళ్లి నష్ట పోతున్నామని ఆదిలాబాద్ జిల్లా తలమడుగు మండలం అర్లి కె గ్రామ విద్యార్థులు పాఠశాలకు వెళ్లకుండా నేరుగా బ్యాగులతో కలెక్టరేట్​కు తరలి వచ్చారు. కలెక్టర్ రాజర్షి షాను కలిసి తమ గోడును వినిపించారు. బస్సు 9.10కి కాకుండా 9.45కి వస్తోందని ఇందువల్ల తాము రెండు పీరియడ్లు నష్టపోతున్నామని వాపోయారు. తమ కోసం బస్సు కొంచెం ముందు వేయండంటే, '7 గంటల బస్సుకు వెళ్లండి, నడుచుకుంటూ వెళ్లండి' అని చెబుతున్నారని కలెక్టర్​కు వివరించారు. స్పందించిన కలెక్టర్ స్వయంగా డిపో మేనేజర్​కు ఫోన్ చేసి స్కూల్​ సమయం కంటే ముందే విద్యార్థులని పాఠశాలకు చేరవేయాలని ఆదేశించారు. అంతే కాకుండా పిల్లలు ఆకలితో ఉన్నారని గమనించి భోజనం పెట్టించి వాహనాల్లో బస్సు స్టేషన్ పంపించాలని డీఆర్డీఓ రవీందర్​కు సూచించారు. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు విద్యార్థులకు భోజనం పెట్టించి వారిని వాహనాల్లో పంపించారు. కలెక్టర్ సానుకూల స్పందనతో విద్యార్థులు సంతోషంగా తిరుగుముఖం పట్టారు.

School Students Meet Collector For Bus : సమయానికి ఆర్టీసీ బస్సు రాక బడికి ఆలస్యంగా వెళ్లి నష్ట పోతున్నామని ఆదిలాబాద్ జిల్లా తలమడుగు మండలం అర్లి కె గ్రామ విద్యార్థులు పాఠశాలకు వెళ్లకుండా నేరుగా బ్యాగులతో కలెక్టరేట్​కు తరలి వచ్చారు. కలెక్టర్ రాజర్షి షాను కలిసి తమ గోడును వినిపించారు. బస్సు 9.10కి కాకుండా 9.45కి వస్తోందని ఇందువల్ల తాము రెండు పీరియడ్లు నష్టపోతున్నామని వాపోయారు. తమ కోసం బస్సు కొంచెం ముందు వేయండంటే, '7 గంటల బస్సుకు వెళ్లండి, నడుచుకుంటూ వెళ్లండి' అని చెబుతున్నారని కలెక్టర్​కు వివరించారు. స్పందించిన కలెక్టర్ స్వయంగా డిపో మేనేజర్​కు ఫోన్ చేసి స్కూల్​ సమయం కంటే ముందే విద్యార్థులని పాఠశాలకు చేరవేయాలని ఆదేశించారు. అంతే కాకుండా పిల్లలు ఆకలితో ఉన్నారని గమనించి భోజనం పెట్టించి వాహనాల్లో బస్సు స్టేషన్ పంపించాలని డీఆర్డీఓ రవీందర్​కు సూచించారు. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు విద్యార్థులకు భోజనం పెట్టించి వారిని వాహనాల్లో పంపించారు. కలెక్టర్ సానుకూల స్పందనతో విద్యార్థులు సంతోషంగా తిరుగుముఖం పట్టారు.

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TAGGED:

STUDENTS ASKING COLLECTOR FOR BUS
ఆర్​టీసీ బస్సు
RTC BUSES EFFECTS ON STUDENTS
ADILABAD COLLECTOR
SCHOOL STUDENTS MEET COLLECTOR

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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