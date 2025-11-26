Live: ' సంవిధాన్ దివస్ - రాజ్యాంగ దినోత్సవం' సందర్భంగా - విద్యార్థులతో మాక్ అసెంబ్లీ - ప్రత్యక్షప్రసారం - STUDENTS MOCK ASSEMBLY LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 9:37 AM IST|
Updated : November 26, 2025 at 12:46 PM IST
Students Mock Assembly Today at AP Assembly: రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా అమరావతిలోని అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా వేసిన సెట్లో విద్యార్థులు మాక్ అసెంబ్లీ జరుగుతోంది. విద్యార్థులే ఎమ్మెల్యేలుగా పరిచయం చేస్తూ మాక్ అసెంబ్లీ నిర్వహిస్తున్నారు. 45 వేల పాఠశాలల్లో మాక్ అసెంబ్లీ ప్రత్యక్ష ప్రసారానికి విద్యాశాఖ ఏర్పాట్లు చేసింది. ఉదయం 9.30 నుంచి 11 గంటల వరకు ఈ మాక్ అసెంబ్లీ ప్రారంభమవుతోంది. ప్రశ్నోత్తరాలు, శూన్య గంటలో 10 ప్రశ్నలు, విద్యార్థుల ఆన్లైన్ భద్రత, సామాజిక మాధ్యమాల నియంత్రణ, విద్యార్థి పర్యావరణ పరిరక్షణ బిల్లులను ప్రవేశఫెట్టి, వాటిపై స్వల్పకాలిక చర్చ అంశాలతో మాక్ అసెంబ్లీ సాగుతోంది. పాఠశాల విద్యాశాఖ రూపొందించిన ‘బాలల రాజ్యాంగం’ను సీఎం చంద్రబాబు ఆవిష్కరించారు. విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. వారితో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, లోకేష్, స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు తదితరులు గ్రూప్ ఫొటో దిగారు. అనంతరం విద్యార్థులు శాసనసభ, శాసనమండలి సందర్శించారు. మాక్ అసెంబ్లీ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి.
