గురుకులంలో విద్యార్థినులకు అస్వస్థత - ఒకే గదిలో 80 మందికి వైద్యం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 4:48 PM IST
80 Students Fall ill at Kurupam Gurukulam : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కురుపాం గురుకులంలో విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ముందుగా నలుగురైదుగురు విద్యార్థినులకే అస్వస్థత ఉన్నట్లు చూపించే ప్రయత్నం చేశారని, లోపలికి వెళ్లి చూడగా సుమారు 80 మంది ఒకే గదిలో ఉండి వైద్యం పొందుతున్నారని వారి తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. విద్యార్థినులకు జ్వరం, తలనొప్పి, విరేచనాలు, జలుబు, దగ్గు వంటి లక్షణాలతో బాధపడుతున్నారని పాఠశాలలో వారికి సరిపడే గదులు లేకపోవడంతో అవస్థలు తప్పడం లేదని చెబుతున్నారు. గతంలోనూ ఇదే పాఠశాలలో జ్వరాలతో మరణాలు సంభవించాయని గుర్తు చేస్తున్నారు. కురుపాం సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి కాకుండా మాదలంగి PHCకి ఎందుకు తరలిస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 80 మందికి పైగా విద్యార్థినులు వైద్యం పొందుతున్నట్లు తెలిపారు.
"కురుపాం గురుకులంలో మా పాప 10వ తరగతి చదువుతోంది. తనకు జ్వరం అని మూడురోజుల క్రితం ఫోన్ వచ్చింది. మళ్లీ ఫోన్ చేస్తే మీ కుమార్తెకు బాగోలేదు, ఆసుపత్రిలో చేర్చామని చెప్పారు. పిల్లల్ని చూడ్డానికి ఆసుపత్రికి వెళ్తే ఇంటికి వెళ్లమని చెప్పారు. ప్రస్తుతం 80 మందికి పైగా విద్యార్థినులు వైద్యం పొందుతున్నారు." - తల్లిదండ్రులు
80 Students Fall ill at Kurupam Gurukulam : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కురుపాం గురుకులంలో విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ముందుగా నలుగురైదుగురు విద్యార్థినులకే అస్వస్థత ఉన్నట్లు చూపించే ప్రయత్నం చేశారని, లోపలికి వెళ్లి చూడగా సుమారు 80 మంది ఒకే గదిలో ఉండి వైద్యం పొందుతున్నారని వారి తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. విద్యార్థినులకు జ్వరం, తలనొప్పి, విరేచనాలు, జలుబు, దగ్గు వంటి లక్షణాలతో బాధపడుతున్నారని పాఠశాలలో వారికి సరిపడే గదులు లేకపోవడంతో అవస్థలు తప్పడం లేదని చెబుతున్నారు. గతంలోనూ ఇదే పాఠశాలలో జ్వరాలతో మరణాలు సంభవించాయని గుర్తు చేస్తున్నారు. కురుపాం సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి కాకుండా మాదలంగి PHCకి ఎందుకు తరలిస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 80 మందికి పైగా విద్యార్థినులు వైద్యం పొందుతున్నట్లు తెలిపారు.
"కురుపాం గురుకులంలో మా పాప 10వ తరగతి చదువుతోంది. తనకు జ్వరం అని మూడురోజుల క్రితం ఫోన్ వచ్చింది. మళ్లీ ఫోన్ చేస్తే మీ కుమార్తెకు బాగోలేదు, ఆసుపత్రిలో చేర్చామని చెప్పారు. పిల్లల్ని చూడ్డానికి ఆసుపత్రికి వెళ్తే ఇంటికి వెళ్లమని చెప్పారు. ప్రస్తుతం 80 మందికి పైగా విద్యార్థినులు వైద్యం పొందుతున్నారు." - తల్లిదండ్రులు