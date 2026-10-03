విద్యార్థుల వినూత్న ప్రాజెక్ట్ - సీడ్-ఫీడ్ ధరల భారం తగ్గించేలా 'ఆక్వా గార్డ్'
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 5:22 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 5:30 PM IST
Students Innovation Aqua Guard from Vishnu Women University : ఆక్వా రంగాన్ని వెంటాడుతున్న వాతావరణ మార్పులు, నీటిలో ఆక్సిజన్ హెచ్చుతగ్గులు, వైరస్ల ప్రభావం రైతులకు కొత్త సవాళ్లను విసురుతున్నాయి.పెరుగుతున్న సీడ్, ఫీడ్ ధరలకు తోడు సాగులో ఎదురవుతున్న సమస్యలు ఆక్వా రైతులపై ఆర్థిక భారాన్ని పెంచుతున్నాయి. ఈ సమస్యలకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పరిష్కారం చూపేందుకు విష్ణు మహిళా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు ఆక్వా గార్డ్ పేరుతో వినూత్న ప్రాజెక్టును రూపొందించారు. ప్రాజెక్ట్ రూపకల్పనలో పాల్గొన్న ఓ విద్యార్థి మాట్లాడుతూ "మా ప్రాజెక్ట్ పేరు ఆక్వా గార్డ్. దీనితో మేం వాటర్ పీహెచ్, టర్బిడిటీ, ఆక్సిజన్ లెవల్స్ లాంటి పారామీటర్స్ని చెక్ చేస్తాం. ప్రస్తుతమున్న సిస్టమ్స్ అనేవి పారామీటర్స్ తీసుకుని అలర్ట్స్ మాత్రమే ఇస్తాయి. మా ఆక్వాగార్డ్లో కొత్తగా విజన్ బేస్డ్ అనాలసిస్ను యాడ్ చేశాం, దీనితో వాటర్ పారామీటర్స్లో మార్పు వచ్చినపుడు ఆ ఫిష్ అనేది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో విజన్ బేస్డ్ అనాలసిస్తో తెలిసిపోతుంది" అని తెలిపారు. మరి ఈ ప్రాజెక్టు ఎలా పని చేస్తుంది? ఆక్వా గార్డ్తో రైతులకు కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? విద్యార్థుల మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
Students Innovation Aqua Guard from Vishnu Women University : ఆక్వా రంగాన్ని వెంటాడుతున్న వాతావరణ మార్పులు, నీటిలో ఆక్సిజన్ హెచ్చుతగ్గులు, వైరస్ల ప్రభావం రైతులకు కొత్త సవాళ్లను విసురుతున్నాయి.పెరుగుతున్న సీడ్, ఫీడ్ ధరలకు తోడు సాగులో ఎదురవుతున్న సమస్యలు ఆక్వా రైతులపై ఆర్థిక భారాన్ని పెంచుతున్నాయి. ఈ సమస్యలకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పరిష్కారం చూపేందుకు విష్ణు మహిళా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు ఆక్వా గార్డ్ పేరుతో వినూత్న ప్రాజెక్టును రూపొందించారు. ప్రాజెక్ట్ రూపకల్పనలో పాల్గొన్న ఓ విద్యార్థి మాట్లాడుతూ "మా ప్రాజెక్ట్ పేరు ఆక్వా గార్డ్. దీనితో మేం వాటర్ పీహెచ్, టర్బిడిటీ, ఆక్సిజన్ లెవల్స్ లాంటి పారామీటర్స్ని చెక్ చేస్తాం. ప్రస్తుతమున్న సిస్టమ్స్ అనేవి పారామీటర్స్ తీసుకుని అలర్ట్స్ మాత్రమే ఇస్తాయి. మా ఆక్వాగార్డ్లో కొత్తగా విజన్ బేస్డ్ అనాలసిస్ను యాడ్ చేశాం, దీనితో వాటర్ పారామీటర్స్లో మార్పు వచ్చినపుడు ఆ ఫిష్ అనేది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో విజన్ బేస్డ్ అనాలసిస్తో తెలిసిపోతుంది" అని తెలిపారు. మరి ఈ ప్రాజెక్టు ఎలా పని చేస్తుంది? ఆక్వా గార్డ్తో రైతులకు కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? విద్యార్థుల మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.