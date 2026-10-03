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విద్యార్థుల వినూత్న ప్రాజెక్ట్​ - సీడ్-ఫీడ్ ధరల భారం తగ్గించేలా 'ఆక్వా గార్డ్'

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సీడ్ - ఫీడ్ ధరల భారం తగ్గించే వినూత్న ప్రాజెక్ట్ – ఆక్వా గార్డ్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 5:22 PM IST

|

Updated : October 3, 2026 at 5:30 PM IST

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Students Innovation Aqua Guard from Vishnu Women University : ఆక్వా రంగాన్ని వెంటాడుతున్న వాతావరణ మార్పులు, నీటిలో ఆక్సిజన్ హెచ్చుతగ్గులు, వైరస్‌ల ప్రభావం రైతులకు కొత్త సవాళ్లను విసురుతున్నాయి.పెరుగుతున్న సీడ్, ఫీడ్ ధరలకు తోడు సాగులో ఎదురవుతున్న సమస్యలు ఆక్వా రైతులపై ఆర్థిక భారాన్ని పెంచుతున్నాయి. ఈ సమస్యలకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పరిష్కారం చూపేందుకు విష్ణు మహిళా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు ఆక్వా గార్డ్‌ పేరుతో వినూత్న ప్రాజెక్టును రూపొందించారు. ప్రాజెక్ట్​ రూపకల్పనలో పాల్గొన్న ఓ విద్యార్థి మాట్లాడుతూ "మా ప్రాజెక్ట్​ పేరు ఆక్వా గార్డ్​. దీనితో మేం వాటర్​ పీహెచ్​, టర్బిడిటీ, ఆక్సిజన్​ లెవల్స్​ లాంటి పారామీటర్స్​ని చెక్​ చేస్తాం. ప్రస్తుతమున్న సిస్టమ్స్​​ అనేవి పారామీటర్స్ తీసుకుని అలర్ట్స్​​ మాత్రమే ఇస్తాయి. మా ఆక్వాగార్డ్​లో కొత్తగా విజన్​ బేస్​డ్​ అనాలసిస్​ను యాడ్​ చేశాం, దీనితో వాటర్​ పారామీటర్స్​లో మార్పు వచ్చినపుడు ఆ ఫిష్​ అనేది ఎలా బిహేవ్​ చేస్తుందో విజన్​ బేస్​డ్​ అనాలసిస్​తో తెలిసిపోతుంది" అని తెలిపారు. మరి ఈ ప్రాజెక్టు ఎలా పని చేస్తుంది? ఆక్వా గార్డ్‌తో రైతులకు కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? విద్యార్థుల మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. 

Students Innovation Aqua Guard from Vishnu Women University : ఆక్వా రంగాన్ని వెంటాడుతున్న వాతావరణ మార్పులు, నీటిలో ఆక్సిజన్ హెచ్చుతగ్గులు, వైరస్‌ల ప్రభావం రైతులకు కొత్త సవాళ్లను విసురుతున్నాయి.పెరుగుతున్న సీడ్, ఫీడ్ ధరలకు తోడు సాగులో ఎదురవుతున్న సమస్యలు ఆక్వా రైతులపై ఆర్థిక భారాన్ని పెంచుతున్నాయి. ఈ సమస్యలకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పరిష్కారం చూపేందుకు విష్ణు మహిళా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు ఆక్వా గార్డ్‌ పేరుతో వినూత్న ప్రాజెక్టును రూపొందించారు. ప్రాజెక్ట్​ రూపకల్పనలో పాల్గొన్న ఓ విద్యార్థి మాట్లాడుతూ "మా ప్రాజెక్ట్​ పేరు ఆక్వా గార్డ్​. దీనితో మేం వాటర్​ పీహెచ్​, టర్బిడిటీ, ఆక్సిజన్​ లెవల్స్​ లాంటి పారామీటర్స్​ని చెక్​ చేస్తాం. ప్రస్తుతమున్న సిస్టమ్స్​​ అనేవి పారామీటర్స్ తీసుకుని అలర్ట్స్​​ మాత్రమే ఇస్తాయి. మా ఆక్వాగార్డ్​లో కొత్తగా విజన్​ బేస్​డ్​ అనాలసిస్​ను యాడ్​ చేశాం, దీనితో వాటర్​ పారామీటర్స్​లో మార్పు వచ్చినపుడు ఆ ఫిష్​ అనేది ఎలా బిహేవ్​ చేస్తుందో విజన్​ బేస్​డ్​ అనాలసిస్​తో తెలిసిపోతుంది" అని తెలిపారు. మరి ఈ ప్రాజెక్టు ఎలా పని చేస్తుంది? ఆక్వా గార్డ్‌తో రైతులకు కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? విద్యార్థుల మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. 

Last Updated : October 3, 2026 at 5:30 PM IST

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TAGGED:

AQUACULTURE TECHNOLOGY
FISH FARMING SOLUTIONS
CLIMATE CHANGE AQUACULTURE
SMART AQUACULTURE
AQUA GUARD

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