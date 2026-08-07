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తండా దాటాలంటే సాహసం చేయాల్సిందే! - HEAVY RAINS EFFECT IN SANGAREDDY

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సంగారెడ్డిలోని గైరాన్​ తండాకు వెళ్లాలంటే తాడు పట్టాల్సిందే (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2026 at 1:03 PM IST

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Stream Overflows In Gairan Thanda : కర్ణాటక సరిహద్దుల్లో గత వారం రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా సంగారెడ్డి జిల్లా సిర్గాపూర్ మండలం గైరాన్ తండాకు వెళ్లే దారిలో ఉన్న వాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. వాగుపై వంతెన లేకపోవడంతో గ్రామానికి రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో తండావాసులు అవస్థలు పడుతున్నారు. ఓ తాడును అవతలి వైపున్న చెట్టుకు కట్టి ప్రాణాలను అరచేతుల్లో పెట్టుకొని వాగు దాటుతున్నారు. ఈ దృశ్యాలు స్థానికంగా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.

అత్యవసర పనుల నిమిత్తం వెళ్లాల్సిన గ్రామస్థులు స్థానికులు కట్టిన తాడును పట్టుకుని ఒక్కొక్కరుగా వాగును దాటుతున్నారు. చిన్నారులు, మహిళలు, వృద్ధులు సైతం ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా ఈ సాహసానికి దిగుతున్నారు. వర్షాకాలం వచ్చిందంటే గర్భిణీ మహిళలను నారాయణఖేడ్​లో ఒక గదిని అద్దెకు తీసుకొని అక్కడే ఉంచాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ప్రతి వర్షాకాలంలో ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతోందని తండావాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శాశ్వత పరిష్కారంగా వాగుపై వంతెన నిర్మించాలని ప్రభుత్వం, సంబంధిత అధికారులను వేడుకుంటున్నారు.

Stream Overflows In Gairan Thanda : కర్ణాటక సరిహద్దుల్లో గత వారం రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా సంగారెడ్డి జిల్లా సిర్గాపూర్ మండలం గైరాన్ తండాకు వెళ్లే దారిలో ఉన్న వాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. వాగుపై వంతెన లేకపోవడంతో గ్రామానికి రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో తండావాసులు అవస్థలు పడుతున్నారు. ఓ తాడును అవతలి వైపున్న చెట్టుకు కట్టి ప్రాణాలను అరచేతుల్లో పెట్టుకొని వాగు దాటుతున్నారు. ఈ దృశ్యాలు స్థానికంగా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.

అత్యవసర పనుల నిమిత్తం వెళ్లాల్సిన గ్రామస్థులు స్థానికులు కట్టిన తాడును పట్టుకుని ఒక్కొక్కరుగా వాగును దాటుతున్నారు. చిన్నారులు, మహిళలు, వృద్ధులు సైతం ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా ఈ సాహసానికి దిగుతున్నారు. వర్షాకాలం వచ్చిందంటే గర్భిణీ మహిళలను నారాయణఖేడ్​లో ఒక గదిని అద్దెకు తీసుకొని అక్కడే ఉంచాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ప్రతి వర్షాకాలంలో ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతోందని తండావాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శాశ్వత పరిష్కారంగా వాగుపై వంతెన నిర్మించాలని ప్రభుత్వం, సంబంధిత అధికారులను వేడుకుంటున్నారు.

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TAGGED:

RAIN PROBLEMS IN SANGAREDDY
ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్న గైరాన్​ తండా
HEAVY RAINS FLOODS IN GAIRAN THANDA
HEAVY RAINS EFFECT IN SANGAREDDY
STREAM OVERFLOWS IN GAIRAN THANDA

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