పైప్ క్లీనర్తో అద్భుతమైన క్రాఫ్ట్స్ - 6 నెలల్లోనే గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యువతి
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 5:26 PM IST
Story of Young Woman Bhargavi : కళాకృతులకు కాదేదీ అనర్హం అని నిరూపిస్తోంది విజయవాడ యువతి భార్గవి. క్లాత్, పేపర్, మట్టి, చెక్కతోనే కాదు పైప్ క్లీనర్తోనూ క్రాఫ్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చని నిరూపిస్తోంది. పైప్ క్లీనర్తో పూల నుంచి అందమైన బొకేలు, అలంకరణ వస్తువుల నుంచి రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ వరకు తయారు చేస్తూ, ఆలోచనలకు అందమైన రూపాన్ని ఇస్తోంది. యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తూ స్వయంగా ఈ సరికొత్త కళను నేర్చుకున్న భార్గవి, కేవలం 6 నెలల్లోనే వ్యాపారంగా మారిందో ఈటీవీ, ఈటీవీ భారత్తో పంచుకుంది భార్గవి. మొదట్లో సరదాగా కీ-చైన్స్, ఫ్లవర్స్ తయారు చేసిన ఆమె, ఇప్పుడు అచ్చం నిజమైన పూలను తలపించేలా కస్టమైజ్డ్ బొకేలు, హోమ్ డెకర్ వస్తువులు, రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ రూపకల్పన చేస్తోంది. సౌత్ ఇండియాలో ఈ ఆర్ట్ గురించి పెద్దగా తెలియని సమయంలోనే వినూత్న ప్రయత్నంతో సరికొత్త ట్రెండ్కు తెరలేపింది. ప్రస్తుతం భార్గవి తయారు చేసే ఈ వినూత్న ఉత్పత్తులకు స్థానికంగానే కాకుండా, ఏకంగా విదేశాల నుంచి కూడా భారీగా ఆర్డర్లు వస్తుండడం విశేషం.
Story of Young Woman Bhargavi : కళాకృతులకు కాదేదీ అనర్హం అని నిరూపిస్తోంది విజయవాడ యువతి భార్గవి. క్లాత్, పేపర్, మట్టి, చెక్కతోనే కాదు పైప్ క్లీనర్తోనూ క్రాఫ్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చని నిరూపిస్తోంది. పైప్ క్లీనర్తో పూల నుంచి అందమైన బొకేలు, అలంకరణ వస్తువుల నుంచి రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ వరకు తయారు చేస్తూ, ఆలోచనలకు అందమైన రూపాన్ని ఇస్తోంది. యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తూ స్వయంగా ఈ సరికొత్త కళను నేర్చుకున్న భార్గవి, కేవలం 6 నెలల్లోనే వ్యాపారంగా మారిందో ఈటీవీ, ఈటీవీ భారత్తో పంచుకుంది భార్గవి. మొదట్లో సరదాగా కీ-చైన్స్, ఫ్లవర్స్ తయారు చేసిన ఆమె, ఇప్పుడు అచ్చం నిజమైన పూలను తలపించేలా కస్టమైజ్డ్ బొకేలు, హోమ్ డెకర్ వస్తువులు, రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ రూపకల్పన చేస్తోంది. సౌత్ ఇండియాలో ఈ ఆర్ట్ గురించి పెద్దగా తెలియని సమయంలోనే వినూత్న ప్రయత్నంతో సరికొత్త ట్రెండ్కు తెరలేపింది. ప్రస్తుతం భార్గవి తయారు చేసే ఈ వినూత్న ఉత్పత్తులకు స్థానికంగానే కాకుండా, ఏకంగా విదేశాల నుంచి కూడా భారీగా ఆర్డర్లు వస్తుండడం విశేషం.