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పైప్ క్లీనర్‌తో అద్భుతమైన క్రాఫ్ట్స్‌ - 6 నెలల్లోనే గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యువతి

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పైప్ క్లీనర్‌తో అద్భుతమైన క్రాఫ్ట్స్‌ - 6 నెలల్లోనే గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యువతి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 5:26 PM IST

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Story of Young Woman Bhargavi : కళాకృతులకు కాదేదీ అనర్హం అని నిరూపిస్తోంది విజయవాడ యువతి భార్గవి. క్లాత్, పేపర్, మట్టి, చెక్కతోనే కాదు పైప్ క్లీనర్​తోనూ క్రాఫ్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చని నిరూపిస్తోంది. పైప్ క్లీనర్​తో పూల నుంచి అందమైన బొకేలు, అలంకరణ వస్తువుల నుంచి రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ వరకు తయారు చేస్తూ, ఆలోచనలకు అందమైన రూపాన్ని ఇస్తోంది. యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ చూస్తూ స్వయంగా ఈ సరికొత్త కళను నేర్చుకున్న భార్గవి, కేవలం 6 నెలల్లోనే వ్యాపారంగా మారిందో ఈటీవీ, ఈటీవీ భారత్​తో పంచుకుంది భార్గవి. మొదట్లో సరదాగా కీ-చైన్స్, ఫ్లవర్స్ తయారు చేసిన ఆమె, ఇప్పుడు అచ్చం నిజమైన పూలను తలపించేలా కస్టమైజ్డ్ బొకేలు, హోమ్ డెకర్ వస్తువులు, రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ రూపకల్పన చేస్తోంది. సౌత్ ఇండియాలో ఈ ఆర్ట్ గురించి పెద్దగా తెలియని సమయంలోనే వినూత్న ప్రయత్నంతో సరికొత్త ట్రెండ్‌కు తెరలేపింది. ప్రస్తుతం భార్గవి తయారు చేసే ఈ వినూత్న ఉత్పత్తులకు స్థానికంగానే కాకుండా, ఏకంగా విదేశాల నుంచి కూడా భారీగా ఆర్డర్లు వస్తుండడం విశేషం.   

Story of Young Woman Bhargavi : కళాకృతులకు కాదేదీ అనర్హం అని నిరూపిస్తోంది విజయవాడ యువతి భార్గవి. క్లాత్, పేపర్, మట్టి, చెక్కతోనే కాదు పైప్ క్లీనర్​తోనూ క్రాఫ్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చని నిరూపిస్తోంది. పైప్ క్లీనర్​తో పూల నుంచి అందమైన బొకేలు, అలంకరణ వస్తువుల నుంచి రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ వరకు తయారు చేస్తూ, ఆలోచనలకు అందమైన రూపాన్ని ఇస్తోంది. యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ చూస్తూ స్వయంగా ఈ సరికొత్త కళను నేర్చుకున్న భార్గవి, కేవలం 6 నెలల్లోనే వ్యాపారంగా మారిందో ఈటీవీ, ఈటీవీ భారత్​తో పంచుకుంది భార్గవి. మొదట్లో సరదాగా కీ-చైన్స్, ఫ్లవర్స్ తయారు చేసిన ఆమె, ఇప్పుడు అచ్చం నిజమైన పూలను తలపించేలా కస్టమైజ్డ్ బొకేలు, హోమ్ డెకర్ వస్తువులు, రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ రూపకల్పన చేస్తోంది. సౌత్ ఇండియాలో ఈ ఆర్ట్ గురించి పెద్దగా తెలియని సమయంలోనే వినూత్న ప్రయత్నంతో సరికొత్త ట్రెండ్‌కు తెరలేపింది. ప్రస్తుతం భార్గవి తయారు చేసే ఈ వినూత్న ఉత్పత్తులకు స్థానికంగానే కాకుండా, ఏకంగా విదేశాల నుంచి కూడా భారీగా ఆర్డర్లు వస్తుండడం విశేషం.   

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TAGGED:

STORY OF YOUNG WOMAN BHARGAVI
PIPE CLEANERS WITH CRAFTS
BHARGAVI MAKING FLOWER BOUQUETS
పైప్ క్లీనర్‌తో క్రాఫ్ట్స్‌
STORY OF YOUNG WOMAN BHARGAVI

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