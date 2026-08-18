సొంత ఊరినే షూటింగ్ స్పాట్ మార్చేసిన యువ దర్శకుడు - పల్లె జనమే సెలబ్రెటీస్ - YOUNG DIRECTOR SRAVAN AT VISAKHA
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 2:11 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 2:16 PM IST
Story of Young Director Damuluri Sravan : సాధారణంగా సినిమా అంటే పెద్ద పెద్ద సెట్లు గుర్తుకొస్తాయి. కానీ ఆ యువ దర్శకుడు తనసొంత ఊరినే ఒక అందమైన షూటింగ్ స్పాట్గా మార్చేశాడు. ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్టులు కంటే కూడా ఆ ఊరి ప్రజల్నే నటీనటులుగా పెట్టి వారితో సహజమైన అభినయాన్ని పండించాడు. తొలి అడుగుల్లోనే టాలీవుడ్ని తన వైపు తిప్పుకునేలా చేశాడు ఉత్తరాంధ్ర యువకుడు. "మా ఇంటి కథ" అనే అద్భుతమైన వెబ్ సిరీస్ని చిత్రీకరించాడు. మొదటి ప్రయత్నంలోనే సూపర్ హిట్ కొట్టేశాడు. అసలు ఒక ఊరి మొత్తాన్ని ఒక సినిమా సెట్లా మార్చడంలో ఎదురైన సవాళ్లేంటి? ఆ ఊరి ప్రజలు కెమెరా ముందుకు రావడానికి ఎలా ఒప్పించాడు? వారి నుంచి ఎలాంటి స్పందన వచ్చింది? ఈ యువ దర్శకుడి భవిష్యత్ లక్ష్యాలు ఏంటి? ఈ ప్రయాణం వెనుక ఉన్న విశేషాలు అనకాపల్లి జిల్లాకు చెందిన యంగ్ డైరెక్టర్ శ్రవణ్ మాటల్లోనే విందాం.
Story of Young Director Damuluri Sravan : సాధారణంగా సినిమా అంటే పెద్ద పెద్ద సెట్లు గుర్తుకొస్తాయి. కానీ ఆ యువ దర్శకుడు తనసొంత ఊరినే ఒక అందమైన షూటింగ్ స్పాట్గా మార్చేశాడు. ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్టులు కంటే కూడా ఆ ఊరి ప్రజల్నే నటీనటులుగా పెట్టి వారితో సహజమైన అభినయాన్ని పండించాడు. తొలి అడుగుల్లోనే టాలీవుడ్ని తన వైపు తిప్పుకునేలా చేశాడు ఉత్తరాంధ్ర యువకుడు. "మా ఇంటి కథ" అనే అద్భుతమైన వెబ్ సిరీస్ని చిత్రీకరించాడు. మొదటి ప్రయత్నంలోనే సూపర్ హిట్ కొట్టేశాడు. అసలు ఒక ఊరి మొత్తాన్ని ఒక సినిమా సెట్లా మార్చడంలో ఎదురైన సవాళ్లేంటి? ఆ ఊరి ప్రజలు కెమెరా ముందుకు రావడానికి ఎలా ఒప్పించాడు? వారి నుంచి ఎలాంటి స్పందన వచ్చింది? ఈ యువ దర్శకుడి భవిష్యత్ లక్ష్యాలు ఏంటి? ఈ ప్రయాణం వెనుక ఉన్న విశేషాలు అనకాపల్లి జిల్లాకు చెందిన యంగ్ డైరెక్టర్ శ్రవణ్ మాటల్లోనే విందాం.