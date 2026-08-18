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సొంత ఊరినే షూటింగ్‌ స్పాట్‌ మార్చేసిన యువ దర్శకుడు - పల్లె జనమే సెలబ్రెటీస్‌ - YOUNG DIRECTOR SRAVAN AT VISAKHA

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సొంత ఊరినే షూటింగ్‌ స్పాట్‌ మార్చేసిన యువ దర్శకుడు - పల్లె జనమే సెలబ్రెటీస్‌ (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 2:11 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 2:16 PM IST

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Story of Young Director Damuluri Sravan : సాధారణంగా సినిమా అంటే పెద్ద పెద్ద సెట్లు గుర్తుకొస్తాయి. కానీ ఆ యువ దర్శకుడు తనసొంత ఊరినే ఒక అందమైన షూటింగ్‌ స్పాట్‌గా మార్చేశాడు. ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్టులు కంటే కూడా ఆ ఊరి ప్రజల్నే నటీనటులుగా పెట్టి వారితో సహజమైన అభినయాన్ని పండించాడు. తొలి అడుగుల్లోనే టాలీవుడ్​ని తన వైపు తిప్పుకునేలా చేశాడు ఉత్తరాంధ్ర యువకుడు. "మా ఇంటి కథ" అనే అద్భుతమైన వెబ్​ సిరీస్​ని చిత్రీకరించాడు. మొదటి ప్రయత్నంలోనే సూపర్​ హిట్ కొట్టేశాడు. అసలు ఒక ఊరి మొత్తాన్ని ఒక సినిమా సెట్‌లా మార్చడంలో ఎదురైన సవాళ్లేంటి? ఆ ఊరి ప్రజలు కెమెరా ముందుకు రావడానికి ఎలా ఒప్పించాడు? వారి నుంచి ఎలాంటి స్పందన వచ్చింది? ఈ యువ దర్శకుడి భవిష్యత్ లక్ష్యాలు ఏంటి? ఈ ప్రయాణం వెనుక ఉన్న విశేషాలు అనకాపల్లి జిల్లాకు చెందిన యంగ్‌ డైరెక్టర్‌ శ్రవణ్ మాటల్లోనే విందాం. 

Story of Young Director Damuluri Sravan : సాధారణంగా సినిమా అంటే పెద్ద పెద్ద సెట్లు గుర్తుకొస్తాయి. కానీ ఆ యువ దర్శకుడు తనసొంత ఊరినే ఒక అందమైన షూటింగ్‌ స్పాట్‌గా మార్చేశాడు. ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్టులు కంటే కూడా ఆ ఊరి ప్రజల్నే నటీనటులుగా పెట్టి వారితో సహజమైన అభినయాన్ని పండించాడు. తొలి అడుగుల్లోనే టాలీవుడ్​ని తన వైపు తిప్పుకునేలా చేశాడు ఉత్తరాంధ్ర యువకుడు. "మా ఇంటి కథ" అనే అద్భుతమైన వెబ్​ సిరీస్​ని చిత్రీకరించాడు. మొదటి ప్రయత్నంలోనే సూపర్​ హిట్ కొట్టేశాడు. అసలు ఒక ఊరి మొత్తాన్ని ఒక సినిమా సెట్‌లా మార్చడంలో ఎదురైన సవాళ్లేంటి? ఆ ఊరి ప్రజలు కెమెరా ముందుకు రావడానికి ఎలా ఒప్పించాడు? వారి నుంచి ఎలాంటి స్పందన వచ్చింది? ఈ యువ దర్శకుడి భవిష్యత్ లక్ష్యాలు ఏంటి? ఈ ప్రయాణం వెనుక ఉన్న విశేషాలు అనకాపల్లి జిల్లాకు చెందిన యంగ్‌ డైరెక్టర్‌ శ్రవణ్ మాటల్లోనే విందాం. 

Last Updated : August 18, 2026 at 2:16 PM IST

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TAGGED:

VILLAGE FILM SET
YOUNG DIRECTOR SHRAVAN
MAA INTI KATHA WEB SERIES DIRECTOR
YOUNG DIRECTOR SRAVAN AT VISAKHA
STORY OF YOUNG DIRECTOR SRAVAN

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