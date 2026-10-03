ETV Bharat / Videos

పురాతన బావులకు నంద్యాల యువత కొత్తరూపు - పూర్వ సంపద రక్షణ సేన స్ఫూర్తిదాయక కథ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
పురాతన బావులకు కొత్త రూపు - పూర్వ సంపద రక్షణ సేన స్ఫూర్తిదాయక కథ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 8:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Story of Nandyal Youth Restoring Heritage Structures : శిథిలావస్థకు చేరిన ఆలయాలు, పాడుబడిన బావులను పరిరక్షించడానికి కంకణం కట్టుకుందా యువత. పూర్వీకులు అందించిన వారసత్వ సంపదను కాపాడుకోవాలనే లక్ష్యంతో నంద్యాల జిల్లా కొలిమిగుండ్ల మండలానికి చెందిన 36 మంది యువత పూర్వ సంపద రక్షణ సేన పేరుతో కమిటీగా ఏర్పడి ఆదివారం రోజున శ్రమదానం చేస్తున్నారు. పాతబావులు, ఆలయాల్లోని చెత్తను తొలగించి వాటిని వినియోగంలోకి తీసుకొస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు రాయలసీమలో 15 పాడుబాడిన బావులు, ఆలయాలను పరిరక్షించామని సభ్యులు అన్నారు. కమిటీలో సభ్యుడైన యూట్యూబర్ లక్ష్మీకాంత్ ఆ సేవా కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేయడంతో అవి దేశవ్యాప్తంగా వైరల్‌ అయ్యాయి. తమ సేవలను మన్​ కీ బాత్​లో ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఫలితంగా సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకున్నామని సభ్యులు తెలిపారు. మరిన్ని పురాతన కట్టడాలు, బావులను సంరక్షించేందుకు సేవలను కొనసాగిస్తామని పేర్కొన్నారు.

Story of Nandyal Youth Restoring Heritage Structures : శిథిలావస్థకు చేరిన ఆలయాలు, పాడుబడిన బావులను పరిరక్షించడానికి కంకణం కట్టుకుందా యువత. పూర్వీకులు అందించిన వారసత్వ సంపదను కాపాడుకోవాలనే లక్ష్యంతో నంద్యాల జిల్లా కొలిమిగుండ్ల మండలానికి చెందిన 36 మంది యువత పూర్వ సంపద రక్షణ సేన పేరుతో కమిటీగా ఏర్పడి ఆదివారం రోజున శ్రమదానం చేస్తున్నారు. పాతబావులు, ఆలయాల్లోని చెత్తను తొలగించి వాటిని వినియోగంలోకి తీసుకొస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు రాయలసీమలో 15 పాడుబాడిన బావులు, ఆలయాలను పరిరక్షించామని సభ్యులు అన్నారు. కమిటీలో సభ్యుడైన యూట్యూబర్ లక్ష్మీకాంత్ ఆ సేవా కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేయడంతో అవి దేశవ్యాప్తంగా వైరల్‌ అయ్యాయి. తమ సేవలను మన్​ కీ బాత్​లో ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఫలితంగా సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకున్నామని సభ్యులు తెలిపారు. మరిన్ని పురాతన కట్టడాలు, బావులను సంరక్షించేందుకు సేవలను కొనసాగిస్తామని పేర్కొన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

RESTORING HERITAGE STRUCTURES
POORVA SAMPADHA RAKSHAKA SENA
STORY OF HERITAGE PROTECTION
PM MODI APPLAUDS NANDYAL YOUTH
STORY OF NANDYAL YOUTH

ఇలాంటి కథనాలు

Minister Vasamsetti Subhash On Boiler Incident In Tirupati

ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.50 లక్షల చొప్పున ఎక్స్‌గ్రేషియా: వాసంశెట్టి సుభాశ్​

October 3, 2026 at 8:43 PM IST
ఆక్వా రైతుల కష్టాలకు ఆక్వా గార్డ్​ పరిష్కారం

విద్యార్థుల వినూత్న ప్రాజెక్ట్​ - సీడ్-ఫీడ్ ధరల భారం తగ్గించేలా 'ఆక్వా గార్డ్'

October 3, 2026 at 5:22 PM IST
అవయవదానానికి ముందుకొచ్చిన మహిళ కుటుంబం

రోడ్డు ప్రమాదంలో మహిళ బ్రెయిన్‌డెడ్‌ - అవయవదానానికి ముందుకొచ్చిన కుటుంబం

October 3, 2026 at 1:03 PM IST
అటల్ సేతు నుంచి ముంబై గేట్‌వే వరకు ఈదిన ఆర్య

ఆరేళ్లకే అరుదైన రికార్డు - అరేబియా సముద్రంలో 17 కిలోమీటర్లు ఈదిన చిన్నారి

October 3, 2026 at 9:40 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.