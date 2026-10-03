పురాతన బావులకు నంద్యాల యువత కొత్తరూపు - పూర్వ సంపద రక్షణ సేన స్ఫూర్తిదాయక కథ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 8:30 PM IST
Story of Nandyal Youth Restoring Heritage Structures : శిథిలావస్థకు చేరిన ఆలయాలు, పాడుబడిన బావులను పరిరక్షించడానికి కంకణం కట్టుకుందా యువత. పూర్వీకులు అందించిన వారసత్వ సంపదను కాపాడుకోవాలనే లక్ష్యంతో నంద్యాల జిల్లా కొలిమిగుండ్ల మండలానికి చెందిన 36 మంది యువత పూర్వ సంపద రక్షణ సేన పేరుతో కమిటీగా ఏర్పడి ఆదివారం రోజున శ్రమదానం చేస్తున్నారు. పాతబావులు, ఆలయాల్లోని చెత్తను తొలగించి వాటిని వినియోగంలోకి తీసుకొస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు రాయలసీమలో 15 పాడుబాడిన బావులు, ఆలయాలను పరిరక్షించామని సభ్యులు అన్నారు. కమిటీలో సభ్యుడైన యూట్యూబర్ లక్ష్మీకాంత్ ఆ సేవా కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేయడంతో అవి దేశవ్యాప్తంగా వైరల్ అయ్యాయి. తమ సేవలను మన్ కీ బాత్లో ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఫలితంగా సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకున్నామని సభ్యులు తెలిపారు. మరిన్ని పురాతన కట్టడాలు, బావులను సంరక్షించేందుకు సేవలను కొనసాగిస్తామని పేర్కొన్నారు.
Story of Nandyal Youth Restoring Heritage Structures : శిథిలావస్థకు చేరిన ఆలయాలు, పాడుబడిన బావులను పరిరక్షించడానికి కంకణం కట్టుకుందా యువత. పూర్వీకులు అందించిన వారసత్వ సంపదను కాపాడుకోవాలనే లక్ష్యంతో నంద్యాల జిల్లా కొలిమిగుండ్ల మండలానికి చెందిన 36 మంది యువత పూర్వ సంపద రక్షణ సేన పేరుతో కమిటీగా ఏర్పడి ఆదివారం రోజున శ్రమదానం చేస్తున్నారు. పాతబావులు, ఆలయాల్లోని చెత్తను తొలగించి వాటిని వినియోగంలోకి తీసుకొస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు రాయలసీమలో 15 పాడుబాడిన బావులు, ఆలయాలను పరిరక్షించామని సభ్యులు అన్నారు. కమిటీలో సభ్యుడైన యూట్యూబర్ లక్ష్మీకాంత్ ఆ సేవా కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేయడంతో అవి దేశవ్యాప్తంగా వైరల్ అయ్యాయి. తమ సేవలను మన్ కీ బాత్లో ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఫలితంగా సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకున్నామని సభ్యులు తెలిపారు. మరిన్ని పురాతన కట్టడాలు, బావులను సంరక్షించేందుకు సేవలను కొనసాగిస్తామని పేర్కొన్నారు.