తాడిపత్రిలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత - వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గాల మధ్య రాళ్ల దాడి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 6:58 PM IST
High Tension in Tadipari : సర్పంచ్ ఎన్నికల నామినేషన్ల సందర్భంగా అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గీయులు మధ్య ఘర్షణలు తలెత్తాయి. ఒకరిపై ఒకరు రాళ్ల దాడి చేసుకున్నారు. తొలుత కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఇంటి నుంచి వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు రాళ్ల దాడి చేశారు. జూనియర్ కళాశాల మైదానం నుంచి టీడీపీ శ్రేణులు ప్రతి దాడికి దిగారు. ఇరు వర్గాల పరస్పర దాడులతో అక్కడ భయంకరమైన వాతావరణం నెలకొంది. ఇక ఇరు వర్గాల దాడిలో పలు వాహనాలకు నిప్పంటించారు. దీంతో పలు వాహనాలు దగ్ధమయ్యాయి. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకు వచ్చారు. అయితే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో నామినేషన్లు వేసేందుకు వచ్చిన టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలపై పెద్దారెడ్డి దగ్గరుండి అనుచరులతో దాడి చేయించారని టీడీపీ ఆరోపించింది. ఈ ఘటనలో పలువురు టీడీపీ కార్యకర్తలకు గాయాలు అయ్యాయని తెలిపింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను టీడీపీ ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది.
High Tension in Tadipari : సర్పంచ్ ఎన్నికల నామినేషన్ల సందర్భంగా అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ వర్గీయులు మధ్య ఘర్షణలు తలెత్తాయి. ఒకరిపై ఒకరు రాళ్ల దాడి చేసుకున్నారు. తొలుత కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఇంటి నుంచి వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయులు రాళ్ల దాడి చేశారు. జూనియర్ కళాశాల మైదానం నుంచి టీడీపీ శ్రేణులు ప్రతి దాడికి దిగారు. ఇరు వర్గాల పరస్పర దాడులతో అక్కడ భయంకరమైన వాతావరణం నెలకొంది. ఇక ఇరు వర్గాల దాడిలో పలు వాహనాలకు నిప్పంటించారు. దీంతో పలు వాహనాలు దగ్ధమయ్యాయి. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకు వచ్చారు. అయితే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో నామినేషన్లు వేసేందుకు వచ్చిన టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలపై పెద్దారెడ్డి దగ్గరుండి అనుచరులతో దాడి చేయించారని టీడీపీ ఆరోపించింది. ఈ ఘటనలో పలువురు టీడీపీ కార్యకర్తలకు గాయాలు అయ్యాయని తెలిపింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను టీడీపీ ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది.