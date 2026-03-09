"జెన్ జీ" ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్య ఇదే! - దీని బారిన పడితే జీవితకాలం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే! - OBESITY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 9, 2026 at 2:37 PM IST
Health Risks of Overweight & Obesity : ఈ రోజుల్లో ఊబకాయం (ఒబేసిటి) ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యగా మారిపోయింది. చాలా మంది బరువు నియంత్రించడానికి, అధిక బరువు తగ్గించడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. వాస్తవానికి అధిక బరువు కారణంగా కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది. ఫలితంగా అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, క్యాన్సర్ల వంటి ప్రమాదకరమైన జబ్బులు పొంచి ఉంటాయి. "ఒక్కసారి ఊబకాయం బారిన పడితే జీవితకాలం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే. తల నుంచి పాదాల వరకూ, శరీర అవయవాలన్నింటిపైనా దీని ప్రభావం ఉంటుంది" అని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎవరెంత బరువుండాలి? అధిక బరువు అంటే ఏమిటి? స్థూలకాయం అని ఎలా గుర్తించవచ్చు? అనే సందేహాలపై సీనియర్ డాక్టర్ శశికిరణ్ స్పందించారు. ఊబకాయం ఏ పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారిస్తారు? స్థూలకాయులు ఎదుర్కొనే ఆరోగ్య సమస్యలు, ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో స్పష్టంగా వివరించారు. మధుమేహానికి కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారిన మనం ఒబేసిటీ అనే మరో ముప్పును ఎదుర్కోవాల్సిన సమయం వచ్చిందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా "జెన్ జీ" తరానికి ఇదొక సవాలుగా పరిణమించిందని వెల్లడించారు. స్థూలకాయానికి ఎలా చెక్ పెట్టాలో డాక్టర్ శశికిరణ్ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
Health Risks of Overweight & Obesity : ఈ రోజుల్లో ఊబకాయం (ఒబేసిటి) ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యగా మారిపోయింది. చాలా మంది బరువు నియంత్రించడానికి, అధిక బరువు తగ్గించడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. వాస్తవానికి అధిక బరువు కారణంగా కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది. ఫలితంగా అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, క్యాన్సర్ల వంటి ప్రమాదకరమైన జబ్బులు పొంచి ఉంటాయి. "ఒక్కసారి ఊబకాయం బారిన పడితే జీవితకాలం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే. తల నుంచి పాదాల వరకూ, శరీర అవయవాలన్నింటిపైనా దీని ప్రభావం ఉంటుంది" అని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎవరెంత బరువుండాలి? అధిక బరువు అంటే ఏమిటి? స్థూలకాయం అని ఎలా గుర్తించవచ్చు? అనే సందేహాలపై సీనియర్ డాక్టర్ శశికిరణ్ స్పందించారు. ఊబకాయం ఏ పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారిస్తారు? స్థూలకాయులు ఎదుర్కొనే ఆరోగ్య సమస్యలు, ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో స్పష్టంగా వివరించారు. మధుమేహానికి కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారిన మనం ఒబేసిటీ అనే మరో ముప్పును ఎదుర్కోవాల్సిన సమయం వచ్చిందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా "జెన్ జీ" తరానికి ఇదొక సవాలుగా పరిణమించిందని వెల్లడించారు. స్థూలకాయానికి ఎలా చెక్ పెట్టాలో డాక్టర్ శశికిరణ్ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.