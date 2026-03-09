ETV Bharat / Videos

"జెన్ ​జీ" ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్య ఇదే! - దీని బారిన పడితే జీవితకాలం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే! - OBESITY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
"జెన్ ​జీ" ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్య ఇదే! - దీని బారిన పడితే జీవితకాలం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Health Team

Published : March 9, 2026 at 2:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Health Risks of Overweight & Obesity : ఈ రోజుల్లో ఊబకాయం (ఒబేసిటి) ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యగా మారిపోయింది. చాలా మంది బరువు నియంత్రించడానికి, అధిక బరువు తగ్గించడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. వాస్తవానికి అధిక బరువు కారణంగా కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది. ఫలితంగా అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, క్యాన్సర్ల వంటి ప్రమాదకరమైన జబ్బులు పొంచి ఉంటాయి. "ఒక్కసారి ఊబకాయం బారిన పడితే జీవితకాలం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే. తల నుంచి పాదాల వరకూ, శరీర అవయవాలన్నింటిపైనా దీని ప్రభావం ఉంటుంది" అని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 

ఎవరెంత బరువుండాలి? అధిక బరువు అంటే ఏమిటి? స్థూలకాయం అని ఎలా గుర్తించవచ్చు? అనే సందేహాలపై సీనియర్ డాక్టర్ శశికిరణ్ స్పందించారు. ఊబకాయం ఏ పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారిస్తారు? స్థూలకాయులు ఎదుర్కొనే ఆరోగ్య సమస్యలు, ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో స్పష్టంగా వివరించారు. మధుమేహానికి కేరాఫ్ అడ్రస్​గా మారిన మనం ఒబేసిటీ అనే మరో ముప్పును ఎదుర్కోవాల్సిన సమయం వచ్చిందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా "జెన్ జీ" తరానికి ఇదొక సవాలుగా పరిణమించిందని వెల్లడించారు. స్థూలకాయానికి ఎలా చెక్ పెట్టాలో డాక్టర్ శశికిరణ్ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.

Health Risks of Overweight & Obesity : ఈ రోజుల్లో ఊబకాయం (ఒబేసిటి) ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యగా మారిపోయింది. చాలా మంది బరువు నియంత్రించడానికి, అధిక బరువు తగ్గించడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. వాస్తవానికి అధిక బరువు కారణంగా కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది. ఫలితంగా అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, క్యాన్సర్ల వంటి ప్రమాదకరమైన జబ్బులు పొంచి ఉంటాయి. "ఒక్కసారి ఊబకాయం బారిన పడితే జీవితకాలం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే. తల నుంచి పాదాల వరకూ, శరీర అవయవాలన్నింటిపైనా దీని ప్రభావం ఉంటుంది" అని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 

ఎవరెంత బరువుండాలి? అధిక బరువు అంటే ఏమిటి? స్థూలకాయం అని ఎలా గుర్తించవచ్చు? అనే సందేహాలపై సీనియర్ డాక్టర్ శశికిరణ్ స్పందించారు. ఊబకాయం ఏ పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారిస్తారు? స్థూలకాయులు ఎదుర్కొనే ఆరోగ్య సమస్యలు, ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో స్పష్టంగా వివరించారు. మధుమేహానికి కేరాఫ్ అడ్రస్​గా మారిన మనం ఒబేసిటీ అనే మరో ముప్పును ఎదుర్కోవాల్సిన సమయం వచ్చిందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా "జెన్ జీ" తరానికి ఇదొక సవాలుగా పరిణమించిందని వెల్లడించారు. స్థూలకాయానికి ఎలా చెక్ పెట్టాలో డాక్టర్ శశికిరణ్ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

OBESITY RELATED DISEASES
HEALTH RISKS OF OBESITY
OBESITY REDUCTION TIPS
HEALTHY WEIGHT
OBESITY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Health Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Blood Sugar

మధుమేహ రోగులకు మంచి మందులు! - ప్రీ డయాబెటిక్ పూర్తిగా తగ్గిపోతుందా?

February 27, 2026 at 5:20 PM IST
Blood Pressure

'నిద్ర లేమి, తలనొప్పి' ఈ సైలెంట్ కిల్లర్ లక్షణాలు- ఎవరిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుందంటే!

February 27, 2026 at 5:19 PM IST
Cardiology Health Tips

"మూడు నియమాలతో గుండె జబ్బులకు చెక్ పెట్టొచ్చు" - ప్రముఖ వైద్యులు ఏమంటున్నారంటే!

January 30, 2026 at 9:22 AM IST
Young Woman Confronted The Robbery

దొంగకు దెబ్బ అదుర్స్- పారిపోయేలా చేసిన యువతి- ప్రశంసలతో ముంచెత్తిన పోలీసులు

December 25, 2025 at 11:02 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.