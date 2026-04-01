పాముల నుంచి రక్షణ కోసం - స్నేక్‌ స్టిక్‌ని రూపొందించిన 'స్టెల్లా' విద్యార్థినులు - CHARGING SNAKE STICK FOR FARMERS

స్నేక్‌ స్టిక్‌ని రూపొందించిన సైన్స్‌ విద్యార్థినులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 10:49 AM IST

Charging Snake Stick For Farmers : పామును చూడగానే ఆమడ దూరం పరిగెడతారు చాలామంది. అది మనకు హాని చేస్తుందేమోనని కొంతమంది దాన్ని చంపేస్తుంటారు కూడా . ఏటా సుమారుగా 500ల మంది పాము కాటు వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ప్రాధాన్యంగా పొలాల్లో పని చేసే వారికి తరచూ ఇలాంటి సమస్యలు  ఎదురవుతుంటాయి. రైతులు రాత్రి వేళలో పొలాల దగ్గరకు వెళ్లిన సమయంలో పాము కాట్లకు గురికావడం అనేకం. ఈ సమస్యకు చెక్‌ పెట్టేందుకు విజయవాడలోని స్టెల్లా కళాశాల విద్యార్థినులు వినూత్నమైన ఓ స్నేక్‌ స్టిక్‌ను తయారు చేశారు. ఈ పరికరం రైతులకు ఒక భద్రతా కవచంగా మారి పాముకాట్లను నివారించడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది. దీన్ని వాడడం చాలా సులువు. దీని నుంచి వైబ్రేషన్స్​ పాములను దగ్గరకు రాకుండా చేస్తుంది.  మరి దీనికి ఎన్ని గంటలు ఛార్జింగ్‌ చేయాలి? రాత్రి పూట ఎలా పనిచేస్తుంది? తయారీ ఖర్చు? తదితర విషయాలు విద్యార్థినుల మాటల్లోనే విందాం

ఇలాంటి కథనాలు

Farmers Stopped Construction Work on Bengaluru-Kadapa-Vijayawada Road

భారీ వాహనాలతో దుమ్ము - బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ రోడ్డు నిర్మాణ పనులను అడ్డుకున్న గ్రామస్థులు

April 6, 2026 at 6:46 PM IST
Vontimitta Sri Kodandaramas Pushpayagam Celebrations

ఒంటిమిట్ట కోదండరామస్వామి ఆలయంలో పుష్పయాగం - 12 రకాలతో పుష్పనీరాజనం

April 6, 2026 at 1:05 PM IST
Nara Lokesh Rejects Special Chair in Karnataka Tour

'మీరే ఆ కుర్చీలో కూర్చోవాలి' - పెద్దలపై ఉన్న గౌరవాన్ని మరోసారి చాటుకున్న మంత్రి నారా లోకేశ్‌

April 4, 2026 at 8:37 PM IST
Motorists Protest Against Toll Plaza Staff

పక్కనే ఉన్న గ్రామానికి వెళ్లాలంటే రూ.250 కట్టాల్సిందే - వాహనదారుల ఆందోళన

April 4, 2026 at 4:53 PM IST

