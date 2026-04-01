పాముల నుంచి రక్షణ కోసం - స్నేక్ స్టిక్ని రూపొందించిన 'స్టెల్లా' విద్యార్థినులు - CHARGING SNAKE STICK FOR FARMERS
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 10:49 AM IST
Charging Snake Stick For Farmers : పామును చూడగానే ఆమడ దూరం పరిగెడతారు చాలామంది. అది మనకు హాని చేస్తుందేమోనని కొంతమంది దాన్ని చంపేస్తుంటారు కూడా . ఏటా సుమారుగా 500ల మంది పాము కాటు వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ప్రాధాన్యంగా పొలాల్లో పని చేసే వారికి తరచూ ఇలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. రైతులు రాత్రి వేళలో పొలాల దగ్గరకు వెళ్లిన సమయంలో పాము కాట్లకు గురికావడం అనేకం. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు విజయవాడలోని స్టెల్లా కళాశాల విద్యార్థినులు వినూత్నమైన ఓ స్నేక్ స్టిక్ను తయారు చేశారు. ఈ పరికరం రైతులకు ఒక భద్రతా కవచంగా మారి పాముకాట్లను నివారించడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది. దీన్ని వాడడం చాలా సులువు. దీని నుంచి వైబ్రేషన్స్ పాములను దగ్గరకు రాకుండా చేస్తుంది. మరి దీనికి ఎన్ని గంటలు ఛార్జింగ్ చేయాలి? రాత్రి పూట ఎలా పనిచేస్తుంది? తయారీ ఖర్చు? తదితర విషయాలు విద్యార్థినుల మాటల్లోనే విందాం
