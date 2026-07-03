LIVE: రాయలసీమ స్టీల్ప్లాంట్ పనుల ప్రారంభోత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CHANDRABABU KADAPA TOUR LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 11:38 AM IST
Steel Plant Works Inauguration LIVE: రాయలసీమ ఉక్కు కల సాకారం దిశగా కీలక అడుగు పడింది. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత శంకుస్థాపనలకే పరిమితమైన రాయలసీమ స్టీల్ ప్లాంట్ పనులు ఇవాళ పట్టాలెక్కాయి. కడప జిల్లా సున్నపురాళ్లపల్లె వద్ద స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రులు జేఎస్డబ్ల్యూ ప్రతినిధులు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. రెండేళ్లలో తొలిదశ పూర్తిచేసేలా ప్రణాళికలు వేశారు. రాయలసీమ ప్రజలు 2 దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తున్న స్టీల్ ప్లాంట్ కల నెరవేర్చే కొత్త అధ్యాయం నేడు మొదలయ్యింది.
జేఎస్డబ్ల్యూ రాయలసీమ స్టీల్ ప్లాంట్ పనులను కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గం సున్నపురాళ్లపల్లె సమీపంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. 2 మిలియన్ టన్నుల వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో నిర్మించే జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ప్లాంట్, మొత్తం రెండు దశల్లో పూర్తి కానుంది. మొదటి దశలో 4,500 కోట్లతో 1 మిలియన్ టన్నుల సామర్థ్యం కలిగిన యూనిట్ నిర్మించి వెయ్యిమందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధికల్పించనున్నారు. ప్రస్తుతం జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ పనుల ప్రారంభోత్సవం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Steel Plant Works Inauguration LIVE: రాయలసీమ ఉక్కు కల సాకారం దిశగా కీలక అడుగు పడింది. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత శంకుస్థాపనలకే పరిమితమైన రాయలసీమ స్టీల్ ప్లాంట్ పనులు ఇవాళ పట్టాలెక్కాయి. కడప జిల్లా సున్నపురాళ్లపల్లె వద్ద స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రులు జేఎస్డబ్ల్యూ ప్రతినిధులు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. రెండేళ్లలో తొలిదశ పూర్తిచేసేలా ప్రణాళికలు వేశారు. రాయలసీమ ప్రజలు 2 దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తున్న స్టీల్ ప్లాంట్ కల నెరవేర్చే కొత్త అధ్యాయం నేడు మొదలయ్యింది.
జేఎస్డబ్ల్యూ రాయలసీమ స్టీల్ ప్లాంట్ పనులను కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గం సున్నపురాళ్లపల్లె సమీపంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. 2 మిలియన్ టన్నుల వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో నిర్మించే జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ప్లాంట్, మొత్తం రెండు దశల్లో పూర్తి కానుంది. మొదటి దశలో 4,500 కోట్లతో 1 మిలియన్ టన్నుల సామర్థ్యం కలిగిన యూనిట్ నిర్మించి వెయ్యిమందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధికల్పించనున్నారు. ప్రస్తుతం జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ పనుల ప్రారంభోత్సవం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.