LIVE : రవీంద్రభారతి ప్రాంగణంలో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహావిష్కరణ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - STATUE OF SP BALASUBRAHMANYAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 15, 2025 at 4:27 PM IST
LIVE : రవీంద్రభారతి ప్రాంగణంలో గాన గంధర్వుడు, పద్మవిభూషణ్ డా.ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహావిష్కరణ ఘనంగా జరిగింది. రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, బాలసుబ్రహ్మణ్యం సతీమణి సావిత్రి, కుమారుడు చరణ్, కుమార్తె పల్లవి, ఎస్పీ శైలజ, శుభలేఖ సుధాకర్, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు హాజరయ్యారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 7.6 అడుగుల బాలు కాంస్య విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. విగ్రహావిష్కరణ అనంతరం 50 మందితో సంగీత విభావరి కార్యక్రమం జరుగుతోంది. బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఇష్టపడే 20 గీతాలను గాయకులు ఆలపిస్తున్నారు. "ఇవాళ పరిపూర్ణ కళాకారుడిని గుర్తుచేసుకుంటున్నాం. ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం స్నేహశీలి, మృదుస్వభావి. ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభ చూపించారు. తెలుగు పాటకు ఘంటసాల, ఎస్పీ బాలు పట్టం కట్టారు. సినీ సంగీత చరిత్రలో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం పేరు చిరస్థాయిగా ఉంటుంది. ఎస్పీ గళం.. సంగీత దర్శకుడు కోరుకున్నది ఇచ్చే అక్షయపాత్ర" అని వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
LIVE : రవీంద్రభారతి ప్రాంగణంలో గాన గంధర్వుడు, పద్మవిభూషణ్ డా.ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహావిష్కరణ ఘనంగా జరిగింది. రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, బాలసుబ్రహ్మణ్యం సతీమణి సావిత్రి, కుమారుడు చరణ్, కుమార్తె పల్లవి, ఎస్పీ శైలజ, శుభలేఖ సుధాకర్, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు హాజరయ్యారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 7.6 అడుగుల బాలు కాంస్య విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. విగ్రహావిష్కరణ అనంతరం 50 మందితో సంగీత విభావరి కార్యక్రమం జరుగుతోంది. బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఇష్టపడే 20 గీతాలను గాయకులు ఆలపిస్తున్నారు. "ఇవాళ పరిపూర్ణ కళాకారుడిని గుర్తుచేసుకుంటున్నాం. ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం స్నేహశీలి, మృదుస్వభావి. ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం వివిధ రంగాల్లో ప్రతిభ చూపించారు. తెలుగు పాటకు ఘంటసాల, ఎస్పీ బాలు పట్టం కట్టారు. సినీ సంగీత చరిత్రలో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం పేరు చిరస్థాయిగా ఉంటుంది. ఎస్పీ గళం.. సంగీత దర్శకుడు కోరుకున్నది ఇచ్చే అక్షయపాత్ర" అని వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.