మహిళల భద్రతపై జాతీయ, రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్లు ప్రత్యేక దృష్టి: రాయపాటి శైలజ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 6:43 PM IST
Rayapati Sailaja On Women Safety : సినిమాల ప్రభావంతో అమ్మాయిల వెంటపడటం తీవ్రమైన నేరమని, అమ్మాయిలకు సైతం ఈ విషయం తెలియడం లేదని రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ పేర్కొన్నారు. సమాజంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న సైబర్ వేధింపులపై తిరుపతి ఎస్వీయూ సెనేట్ హాల్లలో నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సులో ఆమె పాల్గొన్నారు. అమ్మాయిల మీద జరుగుతున్న పలు అక్రమాలను ఉద్దేశించి తిరుపతిలో ప్రత్యేక సెషన్లు ఏర్పాటు చేశారు. అందులో ముఖ్యంగా స్టాకింగ్పై అవగాహన కల్పించే విధంగా పోలీసు శాఖతో కలిసి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అమ్మాయిలకు ఇష్టం లేకపోయినా వెంబడించడం, భౌతిక వేధింపులకు గురి చేయడంతో పాటు సైబర్ నేరాలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయని శైలజ అన్నారు. మహిళలు, యువతుల భద్రతే లక్ష్యంగా జాతీయ, రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్లు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాయని శైలజ వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, లా చదివే అమ్మాయిలు పాల్గొన్నారు. వీటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి, వీటికి ఎలాంటి శిక్షలు ఉంటాయనే అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు.
Rayapati Sailaja On Women Safety : సినిమాల ప్రభావంతో అమ్మాయిల వెంటపడటం తీవ్రమైన నేరమని, అమ్మాయిలకు సైతం ఈ విషయం తెలియడం లేదని రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ పేర్కొన్నారు. సమాజంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న సైబర్ వేధింపులపై తిరుపతి ఎస్వీయూ సెనేట్ హాల్లలో నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సులో ఆమె పాల్గొన్నారు. అమ్మాయిల మీద జరుగుతున్న పలు అక్రమాలను ఉద్దేశించి తిరుపతిలో ప్రత్యేక సెషన్లు ఏర్పాటు చేశారు. అందులో ముఖ్యంగా స్టాకింగ్పై అవగాహన కల్పించే విధంగా పోలీసు శాఖతో కలిసి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అమ్మాయిలకు ఇష్టం లేకపోయినా వెంబడించడం, భౌతిక వేధింపులకు గురి చేయడంతో పాటు సైబర్ నేరాలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయని శైలజ అన్నారు. మహిళలు, యువతుల భద్రతే లక్ష్యంగా జాతీయ, రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్లు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాయని శైలజ వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, లా చదివే అమ్మాయిలు పాల్గొన్నారు. వీటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి, వీటికి ఎలాంటి శిక్షలు ఉంటాయనే అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు.