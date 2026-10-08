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హెచ్‌ఐవీపై అవగాహన లక్ష్యంగా రాష్ట్రస్థాయి మారథాన్ రెడ్ రన్ ర్యాలీ

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హెచ్‌ఐవీపై అవగాహన లక్ష్యంగా రాష్ట్రస్థాయి మారథాన్ రెడ్ రన్ ర్యాలీ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2026 at 11:05 AM IST

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Marathon Rally On Aids Awareness Conducted In Vijayawada : హెచ్‌ఐవీపై అవగాహన కల్పించేందుకు విజయవాడ బీఆర్‌టీఎస్ రోడ్డుపై రాష్ట్ర స్థాయి మారథాన్ 'రెడ్ రన్' ర్యాలీని నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ రెడ్ రన్‌లో పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు, యువత పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంఘం ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ స్మరణ్ రాజ్ ఈ ర్యాలీని జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. పురుషులు, మహిళల విభాగాల్లో వేర్వేరుగా 5 కిలోమీటర్ల మారథాన్ పోటీలు నిర్వహించారు. రాష్ట్ర స్థాయి మారథాన్‌లో విజేతలుగా నిలిచిన వారిని జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఎంపిక చేస్తారు. డిసెంబర్ 2027 నాటికి ఎయిడ్స్ మహమ్మారిని పూర్తిగా నిర్మూలించాలనే లక్ష్యంతో తాము పనిచేస్తున్నామని రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంఘం ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ స్మరణ్ రాజ్ వెల్లడించారు. ఎయిడ్స్ వ్యాప్తిని నియంత్రించడంపై ప్రజల్లో పూర్తి అవగాహన కల్పించేందుకు తాము కృషి చేస్తున్నామని స్మరణ్ రాజ్ తెలిపారు.

Marathon Rally On Aids Awareness Conducted In Vijayawada : హెచ్‌ఐవీపై అవగాహన కల్పించేందుకు విజయవాడ బీఆర్‌టీఎస్ రోడ్డుపై రాష్ట్ర స్థాయి మారథాన్ 'రెడ్ రన్' ర్యాలీని నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ రెడ్ రన్‌లో పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు, యువత పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంఘం ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ స్మరణ్ రాజ్ ఈ ర్యాలీని జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. పురుషులు, మహిళల విభాగాల్లో వేర్వేరుగా 5 కిలోమీటర్ల మారథాన్ పోటీలు నిర్వహించారు. రాష్ట్ర స్థాయి మారథాన్‌లో విజేతలుగా నిలిచిన వారిని జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఎంపిక చేస్తారు. డిసెంబర్ 2027 నాటికి ఎయిడ్స్ మహమ్మారిని పూర్తిగా నిర్మూలించాలనే లక్ష్యంతో తాము పనిచేస్తున్నామని రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంఘం ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ స్మరణ్ రాజ్ వెల్లడించారు. ఎయిడ్స్ వ్యాప్తిని నియంత్రించడంపై ప్రజల్లో పూర్తి అవగాహన కల్పించేందుకు తాము కృషి చేస్తున్నామని స్మరణ్ రాజ్ తెలిపారు.

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TAGGED:

AIDS AWARENESS PROGRAMS
MARATHON RED RUN RALLY
STATE AIDS CONTROL SOCIETY
మారథాన్ రెడ్ రన్ ర్యాలీ
MARATHON RALLY ON AIDS AWARENESS

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