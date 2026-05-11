ETV Bharat / Videos

బీచ్ కబడ్డీ ఛాంపియన్​షిప్​ - బాలికల్లో విజయనగరం - పురుషుల్లో బాపట్ల జిల్లాకు ప్రథమ బహుమతి - BEACH KABADDI CHAMPIONSHIP NELLORE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
బీచ్ కబడ్డీ ఛాంపియన్​షిప్​ - బాలికల్లో విజయనగరం - పురుషుల్లో బాపట్ల జిల్లాకు ప్రథమ బహుమతి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 5:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Anam At The 13th State-Level Boys' and Girls' Beach Kabaddi Championship In Nellore : నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలం దువ్వూరులో రాష్ట్ర కబడ్డీ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 7వ తేదీ నుంచి నాలుగు రోజులు పాటు జరిగిన 13వ రాష్ట్రస్థాయి బాలబాలికల బీచ్ కబడ్డీ ఛాంపియన్​షిప్ పోటీల్లో రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్నారు.  విజేతలకు మంత్రి ఆనం బహుమతులు అందించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 26 జిల్లాల నుంచి 500 మంది క్రీడాకారులు ఈ పోటీలలో పాల్గొన్నారు. మూడు రోజులపాటు హోరాహోరిగా జరిగిన ఈ పోటీలలో బాల బాలికలకు విడివిడిగా పోటీలు నిర్వహించగా నేడు సెమిఫైనల్​లో గెలిచిన జట్లు ఫైనల్లో తలపడ్డాయి. బాలికల విభాగంలో విజయనగరం జట్టు మొదటి స్థానంలోనూ శ్రీకాకుళం జట్టు ద్వితీయ స్థానం, నెల్లూరు బాలికల జట్టు తృతీయ స్థానంలో విజేతలుగా నిలిచారు. అలాగే పురుషుల విభాగంలో మొదటి బహుమతి బాపట్ల జిల్లాకు రాగా ద్వితీయ బహుమతి నెల్లూరు జిల్లా, తృతీయ బహుమతులు పల్నాడు జిల్లాలు కైవసం చేసుకున్నాయి. విజేతలకు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపిన మంత్రి ఆనం వారికి షీల్డ్, ప్రశంసపత్రాలను బహుమతులుగా అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆనం కుమార్తె లీలా కైవల్యా రెడ్డి, రాష్ట్ర కబడ్డీ అసోసియేషన్ సభ్యులు స్థానిక నేతలు పాల్గొన్నారు. 

Minister Anam At The 13th State-Level Boys' and Girls' Beach Kabaddi Championship In Nellore : నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలం దువ్వూరులో రాష్ట్ర కబడ్డీ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 7వ తేదీ నుంచి నాలుగు రోజులు పాటు జరిగిన 13వ రాష్ట్రస్థాయి బాలబాలికల బీచ్ కబడ్డీ ఛాంపియన్​షిప్ పోటీల్లో రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్నారు.  విజేతలకు మంత్రి ఆనం బహుమతులు అందించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 26 జిల్లాల నుంచి 500 మంది క్రీడాకారులు ఈ పోటీలలో పాల్గొన్నారు. మూడు రోజులపాటు హోరాహోరిగా జరిగిన ఈ పోటీలలో బాల బాలికలకు విడివిడిగా పోటీలు నిర్వహించగా నేడు సెమిఫైనల్​లో గెలిచిన జట్లు ఫైనల్లో తలపడ్డాయి. బాలికల విభాగంలో విజయనగరం జట్టు మొదటి స్థానంలోనూ శ్రీకాకుళం జట్టు ద్వితీయ స్థానం, నెల్లూరు బాలికల జట్టు తృతీయ స్థానంలో విజేతలుగా నిలిచారు. అలాగే పురుషుల విభాగంలో మొదటి బహుమతి బాపట్ల జిల్లాకు రాగా ద్వితీయ బహుమతి నెల్లూరు జిల్లా, తృతీయ బహుమతులు పల్నాడు జిల్లాలు కైవసం చేసుకున్నాయి. విజేతలకు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపిన మంత్రి ఆనం వారికి షీల్డ్, ప్రశంసపత్రాలను బహుమతులుగా అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆనం కుమార్తె లీలా కైవల్యా రెడ్డి, రాష్ట్ర కబడ్డీ అసోసియేషన్ సభ్యులు స్థానిక నేతలు పాల్గొన్నారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

BEACH KABADDI CHAMPIONSHIP NELLORE
ANAM AT BEACH KABADDI CHAMPIONSHIP
13TH BEACH KABADDI CHAMPIONSHIP
బీచ్ కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు
BEACH KABADDI CHAMPIONSHIP NELLORE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

As Part Of His Visit To Singapore, Minister Nara Lokesh Visited Suntech City

సింగపూర్​లో లోకేశ్​ పర్యటన - సన్​టెక్​ సిటీ సందర్శన

May 11, 2026 at 5:00 PM IST
Pollution reduction Activities

బైక్​ రేసింగ్​లపై కొరడా - పోలీసుల అదుపులో పలువురు యువకులు

May 11, 2026 at 3:00 PM IST
Two Persons Died After Falling Into A Fish Pond In Palnadu District

చేపల చెరువులో పడవ బోల్తా - మేత వేసేందుకు వెళ్లి ఇద్దరు దుర్మరణం

May 11, 2026 at 1:29 PM IST
Markapuram Vehicle Accident

జేసీబీని ఢీకొట్టిన కారు - చెలరేగిన మంటలు

May 11, 2026 at 1:17 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.