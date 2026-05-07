2028 నాటికి ఏపీలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్: ఇంధన రంగ నిపుణులు ఎస్.ఎస్.వి. రాంకుమార్ - GREEN HYDROGEN IN ENVIRONMENT
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 2:17 PM IST
CM Vision To Change State Into Green Hydrogen : నీటితో పాటు వ్యవసాయ వ్యర్థాలతో ఇంధన తయారీని ప్రోత్సహించటం ద్వారా మాత్రమే మన దేశం భవిష్యత్తు అవసరాలను అధిగమించగలదని ఇంధన రంగ నిపుణులు డాక్టర్ ఎస్.ఎస్.వి. రాంకుమార్ తెలిపారు. ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్లో సుదీర్ఘ కాలం పరిశోధన డైరక్టర్గా పని చేసిన ఆయన ప్రస్తుతం ఏపీ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ సభ్యులుగా, ఏఎం గ్రీన్ కంపెనీ చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో క్రూడాయిల్ సంక్షోభం అధిగమించేందుకు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుందని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి వాటిని ఎదుర్కోవాలంటే వేర్వేరు క్రూడ్ బేసిన్లను ఎంపిక చేసుకోవాలని అన్నారు. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వంటి హరిత ఇంధనాలు మన దేశ ఇంధన రంగం దశ, దిశ మార్చబోతున్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు. వ్యవసాయ వ్యర్థాల నుంచి ఇంధనం తయారీ దిశగా కార్యాచరణ అమలవుతోందని, 2028 కల్లా ఏపీలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ తయారవుతుందని అంటున్నారు రామ్కుమార్. దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
