తెలంగాణను అగ్రగామి స్పోర్ట్స్ హబ్గా తీర్చిదిద్దుతున్నాం : మంత్రి వాకిటి
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Published : November 21, 2026 at 2:06 PM IST
తెలంగాణలో క్రీడారంగ అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందిస్తుందని క్రీడా శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి పేర్కొన్నారు. క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించడంతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దాగి ఉన్న క్రీడా ప్రతిభను వెలికితీసేందుకు ప్రత్యేక పాలసీ అమలు చేస్తున్నామన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మూడేళ్లలోనే క్రీడారంగానికి రూ.1,400 కోట్లు కేటాయించడంతో పాటు, ఆటగాళ్లకు రూ.28 కోట్ల ప్రోత్సాహకాలు అందించిందని వెల్లడించారు. హనుమకొండలోని జేఎన్ఎస్ స్టేడియంలో ఖేలో ఇండియా 8వ ఎడిషన్ పోటీల ఏర్పాట్లను వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే కేఆర్ నాగరాజు, భూపాలపల్లి ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణతో కలిసి మంత్రి పరిశీలించారు. అనంతరం స్పోర్ట్స్ స్కూల్ను సందర్శించి, నూతన నిర్మాణాలు, క్రీడాకారులకు అందుతున్న వసతులను తనిఖీ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన మంత్రి రాష్ట్రాన్ని అగ్రగామి స్పోర్ట్స్ హబ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్నారు. ప్రతిభ చూపిన వారికి నగదు ప్రోత్సాహకాలతో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నట్లు వివరించారు. గచ్చిబౌలిలో క్రీడాకారులకు మెరుగైన వైద్య సేవల కోసం ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టామని గుర్తు చేశారు. క్రీడాకారులు తమ ప్రతిభతో దేశ స్థాయిలోనే కాకుండా ప్రపంచ స్థాయిలో సత్తా చాటాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రంలో ఖేలో ఇండియా పోటీల నిర్వహణకు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, సహకరించిన ప్రధాని మోదీకి మంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
తెలంగాణలో క్రీడారంగ అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందిస్తుందని క్రీడా శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి పేర్కొన్నారు. క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించడంతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దాగి ఉన్న క్రీడా ప్రతిభను వెలికితీసేందుకు ప్రత్యేక పాలసీ అమలు చేస్తున్నామన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మూడేళ్లలోనే క్రీడారంగానికి రూ.1,400 కోట్లు కేటాయించడంతో పాటు, ఆటగాళ్లకు రూ.28 కోట్ల ప్రోత్సాహకాలు అందించిందని వెల్లడించారు. హనుమకొండలోని జేఎన్ఎస్ స్టేడియంలో ఖేలో ఇండియా 8వ ఎడిషన్ పోటీల ఏర్పాట్లను వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే కేఆర్ నాగరాజు, భూపాలపల్లి ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణతో కలిసి మంత్రి పరిశీలించారు. అనంతరం స్పోర్ట్స్ స్కూల్ను సందర్శించి, నూతన నిర్మాణాలు, క్రీడాకారులకు అందుతున్న వసతులను తనిఖీ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన మంత్రి రాష్ట్రాన్ని అగ్రగామి స్పోర్ట్స్ హబ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్నారు. ప్రతిభ చూపిన వారికి నగదు ప్రోత్సాహకాలతో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నట్లు వివరించారు. గచ్చిబౌలిలో క్రీడాకారులకు మెరుగైన వైద్య సేవల కోసం ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టామని గుర్తు చేశారు. క్రీడాకారులు తమ ప్రతిభతో దేశ స్థాయిలోనే కాకుండా ప్రపంచ స్థాయిలో సత్తా చాటాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రంలో ఖేలో ఇండియా పోటీల నిర్వహణకు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, సహకరించిన ప్రధాని మోదీకి మంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.