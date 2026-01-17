ETV Bharat / Videos

LIVE : రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - SEC PRESS MEET LIVE

State Election Commission Press Conference Live (EENADU)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 17, 2026 at 12:51 PM IST

Updated : January 17, 2026 at 1:14 PM IST

State Election Commission Press Conference Live : రాష్ట్రంలోని పురపాలక, కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా ఇవాళ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మీడియా సమావేశం నిర్వహించింది. మేయర్, కార్పొరేటర్, మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్, కౌన్సిలర్ స్థానాల రిజర్వేషన్లను ఇవాళ ప్రకటిస్తున్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మహిళ, జనరల్ రిజర్వేషన్ల స్థానాల సంఖ్యను పురపాలక శాఖ ఈ నెల 14న ఖరారు చేసింది. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం, బీసీలకు డెడికేటెడ్ కమిషన్ సిఫార్సుల మేరకు రిజర్వేషన్ల సంఖ్యను ఖరారు చేశారు. ఏ మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్, వార్డు ఎవరికి రిజర్వ్ అవుతుందనే ప్రక్రియను ఇవాళ నిర్వహిస్తున్నారు. మున్సిపల్ వార్డుల రిజర్వేషన్లను కలెక్టర్లు ఖరారు చేసి గెజిట్ ఇస్తారు. జీహెచ్‌ఎంసీ డివిజన్ల రిజర్వేషన్లను కమిషనర్ నిర్ణయిస్తారు. జీహెచ్‌ఎంసీ సహా 10 కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, రాష్ట్రంలోని 121 మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్‌ స్థానాల రిజర్వేషన్లను రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ కమిషనర్ ప్రకటిస్తారు. ఈ మేరకు ఇవాళ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సమావేశం నిర్వహించింది.

 

MUNICIPAL ELECTION PRESS MEET
MUNICIPAL ELECTION NOTIFICATION
SEC PRESS MEET LIVE
ఎన్నికల సంఘం ప్రెస్​మీట్​ లైవ్​
SEC PRESS MEET LIVE

ETV Bharat Telangana Team

